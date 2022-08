यहां पानी के बाहर पॉपकॉर्न की तरह छलांग लगाती हैं मछलियां, पकड़ने के लिए होता है खास टूर्नामेंट

दुनिया में कई विचित्र जीव पाए जाते हैं जिनसे जुड़ी कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो इंसान को चौंका देती हैं. धरती पर चलने वाले जीव हों या पानी में रहने वाले, सबको प्रकृति ने कोई ना कोई खासियत जरूर दी है. ऐसी ही एक मछली (Fish jumping out of water viral video) होती है जो पानी के बाहर कूद जाती है. इस मछली को पकड़ने के लिए एक खास कंप्टीशन (Competition to catch jumping fish in America) होता है जिसमें टीम बनाकर लोग उन्हें पकड़ते हैं.

अमेरिका के इलिनॉय (Illinois, America) में रेड नेक फिशिंग टूर्नामेंट (Red Neck Fishing Tournament) नाम का एक कंप्टीशन हर साल होता है. इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि इसमें लोग मछली पकड़ने आते हैं. आपको लगेगा कि ये कोई बोरिंग कंप्टीशन (fishing tournament video) होगा क्योंकि मछली पकड़ना काफी मुश्किल काम है. लोग घंटों बिता देते हैं तब जाकर उनके हाथ कोई मछली लगती है.

पानी से बाहर कूदती मछलियों को पकड़ना होता है उद्देश्य

मगर इस टूर्नामेंट में मछली मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मछलियां खुद पॉपकॉर्न (Carp fishes jumping out of water like popcorn) की तरीके से पानी के बाहर उछल आती हैं. अलग-अलग टीमें बनाई जाती हैं जो उन्हें पकड़ती हैं और जो टीम सबसे ज्यादा मछली पकड़ लेती है वो जीत जाती है. इन मछलियों को कार्प कहते हैं. ये पानी से बाहर कूदने के लिए काफी फेमस है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बंगले की कीमत पर बिक रहा पूरा आइलैंड आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस टूर्नामेंट की फाउंडर हैं बेटी डीफोर्ड. उन्होंने बताया कि हर साल इस टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए सैंकड़ों लोग आते हैं. इस कंप्टीशन का प्रमुख कारण ये है कि कार्प मछली पानी में आकर उसमें मौजूद जीवों को नुकसान पहुंचाती है. मछलियों को पकड़ने के लिए इस कंप्टीशन का आयोजन किया जाता है. जिन मछलियों को पकड़ा जाता है उन्हें जानवरों के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर खाद की तरह से उपयोग में लाया जाता है. रॉयटर्स ने ट्विटर पर इस कंप्टीशन से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.