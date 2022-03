उड़ते प्लेन में अगर हो गई यात्री की मौत तो क्या करते हैं विमान कर्मी? फ्लाइट अटेंडेंट ने खोला बड़ा राज

प्लेन में बैठना किसे नहीं पसंद है. अमीर हो या गरीब हर किसी की हसरत होती है कि वो एक बार फ्लाइट में जरूर बैठे मगर फ्लाइट में बैठकर कई लोगों को इतना डर (Fear of plane) लगता है कि वो एक से ज्यादा बार नहीं बैठ पाते. मौसम खराब होने का डर, क्रैश होने का डर या तबीयत बिगड़ जाने का डर. मगर क्या आपने सोचा है कि इन सबसे अलग, अगर किसी की फ्लाइट पर मौत (What happens if passenger dies on plane?) हो जाती है तो उनकी लाश के साथ क्या किया जाता है? हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट (flight attendant reveal flight protocol secret) ने इससे जुड़ा बड़ा राज खोला है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक पर Other People’s Lives के नाम से एक पॉडकास्ट है जिसके होस्ट जो सैंटागेटो और ग्रेग डीबेक हैं. हाल ही में दोनों ने अपने पॉडकास्ट के जरिए एक फ्लाइट अटेंडेंट से बात की जिसके नाम का खुलासा नहीं किया गया मगर शख्स ने बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा.

फ्लाइट पर मरे हुए शख्स के साथ ऐसा किया जाता है

फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जब फ्लाइट में कोई मर जाता है तो वो लाश के साथ क्या करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार शख्स ने कहा कि इस पूरी स्थिति में सबसे अजीबोगरीब बात ये होती है कि उन्हें लाश को फिर से उसी सीट पर रखना पड़ता है जो उस शख्स की थी. इसके बाद वो सीट को पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसका देते हैं और पैर से लेकर गर्दन तक शरीर को ढक देते हैं. वो चेहरे को नहीं ढकते.

यात्रियों को मरे हुए शख्स के साथ करनी पड़ती है यात्रा

फ्लाइट अटेंडेंट के अनुसार अगर प्लेन को में जरा भी जगह नहीं रही तो दूसरे यात्रियों को बाकी की यात्रा एक लाश के साथ करनी पड़ती है. ऐसे में अगर यात्री पूछता है कि क्या उसके बगल वाले यात्री की मौत हो गई है तो उसे यही कहना पड़ता है- हां, ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है. इस बात को सुनकर सोशल मीडिया पर भी लोग हैरत में पड़ गए हैं. एक शख्स ने लिखा कि वो कभी एक डेड बॉडी के साथ अपनी पूरी यात्रा नहीं कर पाएगा. जबकि दूसरे ने कहा कि ये सुनकर उसके अंदर फ्लाइट से जुड़ा एक नया डर पैदा हो गया है. एक ने तो यहां तक कह दिया कि जिंदा शख्स पर मरे हुए के बगल में बैठने के बाद जो बीतेगी, जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरेगा, क्या एयरलाइन कंपनी किसी थेरेपी का पैसा देगी?