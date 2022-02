केबिन क्रू ने बताई Flight के अंदर की घिनौनी सच्चाई, फर्श पर पेशाब कर बिना जूतों के घूमते हैं लोग!

जगह चाहे कोई हो, लोग चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों न हो. कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जगह पर अपनी गंदी आदतों से बाज़ नहीं आते. उन्हें अपनी गलतियों से दूसरों को होने वाली समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता.

ऐसी ही गंदी आदतों के वजह से परेशान होने के बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने पैसेंजर्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे अपना अनुभव शेयर किया जिसे सुनकर फ्लाइट में यात्रा करने से पहले कोई सौ बार सोचेगा. बिना जूतों के घूमना, फर्श पर पेशाब करना, मास्क ठीक से न पहनना जैसी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मगर अफसोस की फ्लाइट के स्टाफ को मुस्कुराते हुए पैसेंजर्स की हर हरकत को एक्सेप्ट करना होता है.

प्लेन में बिना जूतों के घूमते दिखे लोग

ऐसी ही हरकतों से बौखलाई केबिन क्रू ने ट्विटर के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि बेहद रसूखदार समझे जाने वाले लोग आखिर फ्लाइट के अंदर करते क्या हैं और रहते कैसे हैं? शेयर किए गए पोस्ट में एक शख्स बिना जूतों के फ्लाइट में चहलकदमी कर रहा है (A man walking on a flight without shoes) जिसकी फोटो स्टाफ ने खींच कर सोशल मीडिया में शेयर की. इतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि कैसे इन हरकतों पर आपत्ति करने पर वो लोग उल्टा भड़क कर उन्हें ही बातें सुना जाते हैं. साथी यात्री की परेशानियों से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

फर्श पर फैला पानी असल में था पेशाब

बिना जूतों के घूमने की कहानी तो कुछ भी नहीं. कुछ शरीफज़ादे इतने घिनौने होते हैं कि उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने तक का सलीका नहीं पता. या फिर वो जानबूझ कर सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं. एक बार का वाकया साझा करते हुए स्टाफ ने बताया की फर्श पर फैला पानी दरअसल पानी नहीं पेशाब था (Water spilled on the floor was actually urine, not water). ये कारस्तानी एक पैसेंजर ने की थी. जी हां ये जब पता चला जब करीब जाने पर तेज़ बदबू आई. पूरा टॉयलेट यूरिन जैसी स्मेल से भर गया था. इसके अलावा भी फ्लाइट के कुछ घंटों की यात्रा में किसी के लाउड म्यूज़िक, जोर से बातें करना, किसी की सीट पर पैर रखकर बैठ जाना सरीखे कितनी ही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं एक यात्रा के दौरान.