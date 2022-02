दुनिया का खौफनाक जंगल जहां पेड़ों से लटकी रहती हैं गुड़िया! रात में जाने से डरते हैं लोग

हमारी दुनिया में कई अजीबोगरीब और विचित्र चीजे (Weird things around the world) हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं इसलिए इन चीजों को लेकर एक डर का माहौल बना रहता है. इसी तरह कई डरावनी जगह भी दुनिया में मौजूद हैं जहां लोगों का दावा होता है कि खौफनाक घटनाएं घटती हैं. ऐसी ही एक जगह जर्मनी में मौजूद है. ये एक जंगल है जहां पेड़ों से गुड़िया लटकी नजर आती हैं. इस वजह से इसे गुड़िया का जंगल (Forest of Dolls in Germany) कहा जाता है.

फोटोग्राफर मेली (Mellie’s Welt der Fotografie) जंगल और बीहड़ों से जुड़ी तस्वीरें खींचने के लिए फेमस हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके बहुत से चाहने वाले हैं जो उनके दीवाने हैं. हाल ही में मेली ने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो बेहद डरावनी हैं. इन तस्वीरों में पेड़ों से गुड़िया टंगी (Dolls hanging from trees) नजर आ रही हैं. आपको बता दें कि ये फॉरेस्ट ऑफ डॉल्स की तस्वीरें हैं.

फोटोग्राफर ने खींची खौफनाक तस्वीरें

मेली ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें करीब 5 साल पहले ये जंगल मिला था मगर जब वो 5 साल बाद भी यहां दोबारा पहुंचीं तो जंगल वैसा का वैसा ही था. सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पेड़ों से सैंकड़ों गुड़िया टंगी (Doll Forest) हुई हैं. किसी का सिर कटा है तो किसी गुड़िया का सिर्फ सिर ही टंगा हुआ है. ये सारी गुड़िया बेहद खौफनाक नजर आ रही हैं और यहां का सुनसान माहौल इस गुड़िया वाले जंगल को और भी डरावना बनाता है.

रात में यहां जाने से डरते हैं लोग

डेली स्टार रिपोर्ट के अनुसार इस जगह को अक्सर जियोकैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी एक तरह का खेल या समय बिताने का तरीका जिसमें किसी सामान से भरे बॉक्स को इस जगह पर छुपा दिया जाता है और फिर लोगों को बॉक्स ढूंढना पड़ता है. भले ही फोटोग्राफर्स और जियोकैचर्स यहां आते रहते हैं मगर रात के वक्त इस जगह पर लोग आने से बहुत डरते हैं. गुड़िया की खौफनाक नजरें लोगों के अंदर डर पैदा कर देती हैं. इस पोस्ट पर कमेंट कर कई लोगों ने हैरानी जताई है. बहुत से लोगों ने कहा कि जगह देखने में भले खूबसूरत लगे लेकिन यहां की शांति और गुड़िया की उपस्थिति लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करती है.