प्लेन में कान बंद हो जाने से रोने लगते हैं बच्चे? शख्स ने बतायी चुप कराने की शानदार ट्रिक

अगर आप कभी प्लेन में बैठे होंगे तो जानते होंगे कि जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर जाता है, वैसे ही लोगों के कान बंद (Why ears close when takes off) हो जाते हैं. इसकी वजह हवा का दबाव होती है. बड़े तो जैसे-तैसे इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं मगर छोटे बच्चों (how to stop baby from crying in plane) को काफी मुश्किल होती है. सोचिए कि जब बड़ों को भी कान बंद हो जाने से समस्या हो जाती है तो बच्चों की क्या हालत होती होगी. इस वजह से वो फ्लाइट में रोने लगते हैं.

बच्चों को फ्लाइट में रोने (how to stop baby ears from getting closed in plane) से उनके माता-पिता तो परेशान होते ही हैं, साथ में अगल-बगल बैठे लोगों को भी काफी उलझन होती है. कई बच्चे तो इस वजह से पूरी यात्रा के दौरान ही रोने लगते हैं. ऐसे में मां-बाप अलग-अलग उपाय अपनाते हैं और जैसे-तैसे बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं कर पाते. पर अब माता-पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक फ्रीक्वेंट फ्लायर (Frequent flyer trick to stop baby from crying) ने बच्चों को शांत करने की गजब की ट्रिक बताई है.

रोते हुए बच्चों को फ्लाइट में कैसे चुप कराएं?

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक हाल ही में प्लेन में यात्रा करने से जुड़े कई हैक्स को लोग शेयर कर रहे थे जब एक शख्स ने रोते हुए बच्चों को चुप कराने की गजब की ट्रिक बताई. उसने बताया कि वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर है और अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा है कि बच्चों को कैसे फ्लाइट में चुप कराएं. शख्स ने कहा कि बड़ों को ये सुझाव दिया जाता है कि वो अपने साथ प्लेन में कोई टॉफी या फिर च्युइंग गम लेकर चलें, जिससे कान बंद हो जाने पर वो उसे खा सकें. मगर जब नवजात बच्चों को लेकर चलो तो उन्हें टॉफी या च्युइंग गम देना मुमकिन नहीं है.

बच्चों के साथ फ्लाइट में ले चले ये सामान

ऐसे में शख्स ने बताया कि माता-पिता को बच्चों का पैसिफायर, यानी प्लास्टिक का चूसने वाला खिलौनाा साथ लेकर चलें. फ्लाइट में आने से पहले वो उसमें चीनी जैसी कोई मीठी चीज लगा दें. जैसे ही बच्चे कान बंद होने की वजह से रोना शुरू करें, वैसे ही वो खिलौना उनके मुंह में लगा दें. मीठा स्वाद होने के कारण वो उसे ज्यादा तेजी से चूसेंगे जिससे उनके कान अपने आप खुल जाएंगे. इससे वो रोना भी बंद कर देंगे.