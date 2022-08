पानी में तैर रहे ढक्कन पर बैठे दिखे दो मेंढक, एक ने दूसरे को दिया धक्का तो होने लगी 'टाइटैनिक' से तुलना

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Frog push another out of bottle cap video) शेयर किया गया है जो काफी मजेदार है और लोग उस पर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं.











Follow us on