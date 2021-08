Funny Video: अगले ओलंपिक में भाग लेंगे तालिबानी! वायरल हुआ 'आतंकी' का मजेदार वीडियो

जब से तालिबान (Taliban) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जा किया है तब से ही सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. अधिकतर लोग तालिबानी हुकूमत को सिरे से खारिज करते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो कुछ लोग दबी जुबान में तालिबान का समर्थन भी कर दे रहे हैं. इस बीच मीम बनाने वाले लोगों की भी चांदी हो गई है. सोशल मीडिया पर तालिबान से जुड़े कई मीम (Memes on Taliban) और फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल (Taliban Funny Viral Video) हो रहा है वो देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.

ट्विटर पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बंदूक लेकर रेस में शामिल होता. इस शख्स के हाथ में एक बंदूक है और वो अपने साथी खिलाड़ियों को बंदूक दिखाकर डराता और जो भी उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है वो उसपर गोली भी चला देता है. कुछ दूर दौड़ने के बाद शख्स थक जाता है तो फिनिश लाइन पर रिबन लेकर खड़े लोग शख्स से डरकर उसकी ओर रिबन लिए भागे चले आते हैं और उसकी रेस बीच रास्ते में ही पूरी हो जाती है जिसके साथ वो रेस जीत जाता है. इस वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं कि अगली बार जब तालिबान ओलंपिक में हिस्सा लेगा तो सीन कुछ इस तरह का हुआ करेगा जहां वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता हुआ कंप्टीशन में शामिल होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दरअसल, इंग्लिश फिल्म ‘द डिक्टेटर’ (The Dictator) का है और वीडियो में नजर आ रहा शख्स अंग्रेज एक्टर साचा बैरॉन कोहेन (Sacha Baron Cohen) हैं. द ‘डिक्टेटर’ मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी. ये एक डार्क कॉमेडी और व्यंग्य पर आधारित फिल्म में जिसमें बैरॉन, रिपब्लिक ऑफ वाडिया (Republic of Wadiya) नाम के काल्पनिक देश के डिक्टेटर बने हैं. इस किरदार का नाम अलादीन (Aladeen) है जो बड़े मजाकिया ढंग से अपने देश पर हुकूमत करता है. इस फिल्म में दिग्गज एक्टर बेन किंग्स्ले (Ben Kingsley) और एक्ट्रेस एना फेरिस (Anna Faris) नजर आए हैं. फिल्म का निर्देशन लैरी चार्ल्स ने किया था. आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. अफगानियों के देश छोड़कर भागने की खबरें लगातार आ रही हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान से तालिबानियों के कुछ फनी वीडियो (Funny Video of Taliban) भी वायरल हुए हैं जिसमें वो बच्चों की कार चलाते या जिम में मस्ती करते नजर आ रहे हैं.