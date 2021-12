दोस्त की शादी के लिए खरीदे गाउन में बेहद खूबसूरत लगने लगी महिला, दुल्हन ने वेडिंग में आने पर ही लगा दी रोक!

दोस्त की शादी किसी के लिए भी सबसे खास मोमेंट होता है. शादी के दिन दोस्तों को ऐसा लगता है जैसे पूरे फंक्शन पर उनका हक हो. इसलिए शादी के मौकों पर दोस्त खूब एंजॉय करते हैं. पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने अपने दोस्त को अपनी शादी (Woman Uninvited Friend in Wedding for looking too good) में आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो उससे अच्छा लग रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी (German Woman Wedding Look) की रहने वाली 21 साल की मॉडल और कंटेंट क्रिएटर अलीना यिल्दिज (Alena Yildiz) ने हाल ही में बेहद चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. अलीना ने टिकटॉक वीडियोज पर बताया कि उसकी दोस्त ने उसे अपनी शादी में आने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी.

दुल्हन ने ही दिलवाई थी शादी की ड्रेस

अलीना ने बताया कि उसकी महिला मित्र की कुछ वक्त पहले शादी थी. अलीना काफी उत्साहित थी. अलीना की दोस्त ने उसे एक खास गाउन (Woman Looked More Beautiful than Bride) दिलवाया था जिसे वो चाहती थी कि अलीना उसकी शादी में ही पहने. जब महिला ने उस गाउन को पहनकर दोस्त को फोटोज भेजीं तो वो जलकर राख हो गई! अलीना ने बताया कि वो उस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी दोस्त को ये जलन होने लगी कि उसके ही दिलाए गाउन में अलीना कैसे ज्यादा सुंदर लग सकती है.

शादी में आने पर लगी रोक

नीले रंग की चमकीली स्ट्रैपलेस ड्रेस में अलीना किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं. उन्होंने कई फोटोज को टिकटॉक पर शेयर किया और साथ ही वीडियो भी डाला जिसे काफी व्यूज मिल चुके हैं. हालांकि लोग अलीना की दोस्त से बेहद नाराज लग रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग दोस्त की बहुत आलोचना कर रहे हैं. एक शख्स ने कहा- जब दुल्हन ने खुद ही ड्रेस चुनी तो फिर जलन का क्या मतलब है और अगर वो सच्ची दोस्त थी तो वो अलीना से बोल सकती थी कि वो ड्रेस बदल दे. मगर शादी में आने से रोक लगा देना कहीं से भी ठीक नहीं है. एक अन्य शख्स ने कहा कि दुल्हन को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग सकता है. शादी समारोह में चाहे कोई कितना भी सुंदर लगे मगर दुल्हन ही सेंटर ऑफ अट्रेक्शन होती है.