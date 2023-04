150 साल पुरानी पेंटिंग में नजर आया स्मार्टफोन! हाथों से पकड़े दिखी महिला, समय यात्रा से जोड़कर देखने लगे लोग

टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा का कॉन्सेप्ट नया नहीं है. बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चर्चा की है और शोध किए हैं. पर जब से मार्वल कंपनी की फिल्में लोगों ने देखनी शुरू की है, इस काल्पनिक कॉन्सेप्ट को सच मानने लगे हैं. वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा को सिर्फ किताबी बातें माना है जो अभी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. पर लोगों को जहां कुछ अनोखा और अजीबोगरीब दिखता है, वो उसे समय यात्रा से जोड़ देते हैं. इन दिनों एक पेंटिंग को समय यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है. वो इस वजह से, क्योंकि इस पेंटिंग में एक लड़की स्मार्टफोन (Girl with smartphone in old painting) चला रही है, पर ये पेंटिंग 150 साल पुरानी है!

जी हां, आपने सही पढ़ा, 150 साल पुरानी पेंटिंग (150 year old painting smartphone) में स्मार्टफोन दिखने का दावा लोग कर रहे हैं जिसने सभी को चौंका दिया है. डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 1860 के दौरान ‘द एक्सपेक्टेड वन’ (The Expected One) पेंटिंग को फर्डिनैंड जॉर्ज वॉल्डमुलर (Ferdinand George Waldmuller) ने बनाया था. ये पेंटिंग जर्मनी के म्यूनिक में नियू पिनाकोथेक म्यूजियम में लगाई गई है.

जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी है, उसकी ओर से बताया गया है कि असल में लड़की ने हाथ में क्या पकड़ा है. (फोटो: Hajotthu/Wikimedia Commons)

हाथ में स्मार्टफोन लिए दिखी लड़की!

पहली बार इस पेंटिंग को साल 2017 में नोटिस किया गया और इसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. एक बार फिर ये तस्वीर अपने एक अजीबोगरीब पहलु की वजह से चर्चा में है. फोटो में एक महिला पगडंडी पर चलते हुए नजर आ रही है. उसके आसपास ढेरों पेड़-पौधे हैं और पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं. सामने की तरफ उसका आशिक हाथों में फूल लिए जमीन पर घुटने के बल बैठा है और उसका इंतजार कर रहा है. पर हैरानी की बात ये है कि महिला ने अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़ा है जिसे लोग स्मार्टफोन समझ रहे हैं. उसकी नजरें उसी में गड़ी हुई हैं, जैसे आज के वक्त में सड़कों पर चलते-चलते भी लोग स्मार्टफोन चलाते रहते हैं. बस इसी को देखकर लोगों का कहना है कि लड़की जरूर सोशल मीडिया चला रही है और उसे बनाने वाला व्यक्ति समय यात्री रहा होगा जिसने उस वक्त जाकर पेंटिंग को बनाया होगा.

क्या है पेंटिंग की सच्चाई?

पर पेंटिंग का सच खुद म्यूजियम ने बता दिया है जहां ये रखी हुई है. म्यूजियम ने बताया कि लड़की के हाथ में भगवान से जुड़ी कोई किताब या हिम बुक है और उसकी नजरें उसी में गड़ी हैं. इसके जरिए आर्टिस्ट ये दिखाना चाहते होंगे कि महिला पूरी तरह से परमात्मा में डूबी है और उसका ध्यान इस दुनिया या उसके लोगों पर नहीं जा रहा है. उसे प्यार-मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ भगवान के पास रहना है. इस बात को जानकर लोग यही बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बदलने से लोग पेंटिंग को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका आंकलन आज के वक्त के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए किसी का ध्यान किताब की ओर नहीं गया, बल्कि फोन की ओर चला गया क्योंकि वो आजकल सबसे कॉमन है.