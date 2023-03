Viral Video: कार में खड़े होकर लड़की ने किया डांस, ट्रैफिक के बीच पंजाबी गाने पर झूमी! घूरने लगे लोग

अक्सर लोग पार्टी या किसी डिस्को से लौटने के बाद भी काफी वक्त तक उसकी खुमारी में रहते हैं. इस कारण उनके अंदर जोश, उत्साह, नाचने का शौक काफी देर तक बरकरार रहता है. पर क्या आपने कभी किसी को वही जोश-उत्साह सड़क पर निकालते देखा है? शायद नहीं, पर इस वायरल वीडियो में देख लेंगे जिसमें एक लड़की खुली कार में ही डांस (Girl dance in Audi car video) करती दिख रही है. वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है, हालांकि, जगह का सही पता नहीं चल पाया है.

ट्विटर अकाउंट @Madan_Chikna पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो तेजी से वायरल (Girl dance in car in traffic video) हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की खुली ऑडी कार (Girl dancing in car viral video) में खड़े होकर झूमती नजर आ रही है. यही नहीं, गाड़ी में जोर-जोर से पंजाबी गाना, ‘नाचो-नाचो’ बज रहा है. गाड़ियों में डांस करते लोगों के वीडियो अक्सर सामने आते रहे हैं, मगर भारत से जुड़ा ऐसा वीडियो कम ही देखने को मिलता है जिसमें लड़कियां अपनी जान को इस तरह से खतरे में डालती नजर आती हैं! गाड़ी खुली है और स्पीड पकड़ने पर लड़की गिर भी सकती थी जिसमें उसके गंभीर चोट आ सकती थी.

ऑडी कार में डांस करने लगी लड़की

वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि दिल्ली का है. एक लाल रंग की खुली ऑडी कार रोड पर चलती दिख रही है. आसपास काफी कार, बाइक और अन्य साधन ट्रैफिक जाम में फंसे दिख रहे हैं. कार धीरे-धीरे, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से होते हुए गुजर रही है. उसी बीच कार के अंदर मौजूद लड़की खड़े होकर सबके सामने डांस करने लगती है. पीछे चल रही कार में बैठा व्यक्ति लड़की का वीडियो बनाता दिख रहा है. वहां से गुजरने वाले लोगों की नजरें लड़की पर ही टिकी हुई हैं.

लड़की को ट्रोल कर रहे हैं लोग

इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. लोगों ने कमेंट कर लड़की को ट्रोल किया है. एक ने कहा कि वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि ड्राइवर तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाए और लड़की पीछे गिर जाए. एक ने मजाक में कहा कि हमारे नेता लोग ऐसे लटककर वोट मांगने आते हैं, तो बेचारी लड़की नाच ली तो क्या हो गया!