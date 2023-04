पड़ोसियों के कचरे से पैसे कमाने लगी युवती, 'गाड़ी वाले' के आने से पहले कर देती है गायब! इतनी है आमदनी

कूड़े वाली गाड़ी से जुड़ा चर्चित गाना तो आपने सुना ही होगा, “गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल!” इस गाने के सुनते ही भारत के कई शहरों में लोग अपने घर से कचरे निकालकर बाहर रख देते हैं और सफाई कर्मी उसे उठा ले जाते हैं. विदेशों में भी ऐसा ही होता है. वहां भी कूड़े की गाड़ियां आती हैं और सामान ले जाती हैं. पर एक युवती ने कचरे (How to make money from rubbish) के लेकर ऐसा दिमाग लगाया कि वो उससे पैसे कमाने लगी. हैरानी ये है कि वो अपने घर का कचरा नहीं, दूसरों के घर का कचरा (Side hustle ideas) इस्तेमाल करती है.

एमिली नाम की एक अमेरिकी लड़की इन दिनों चर्चा में है क्योंकि उसने पड़ोसियों (Girl recycle neighbour’s rubbish) के कचरे का इस्तेमाल कर पैसे कमाने का हुनर सीख लिया और लोगों को बताया कि उसने ये काम कैसे किया. लूसियाना की रहने वाली एमिली ने बताया कि दो साल पहले उन्हें ये आइडिया आया था कि वो पड़ोसियों के घर से निकले कचरे का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करेंगी. आपको लगेगा कि वो कचरे को अपना बनाकर बेच देती होंगी, पर ऐसा नहीं है.

कचरे को बटोर लाती है युवती

उन्होंने बताया कि उनकी उनके इलाके में लोग एक साल में दो बार घर के पुराने सामानों को कचरे के तौर पर बाहर फेंक देते हैं. फिर सफाईकर्मी आती हैं और उन सामानों को ले जाते हैं. पर उनके आने से पहले ही एमिली अपना काम कर जाती हैं. वो उन सामानों को कबाड़ के ढेर में से गायब कर देती हैं. इसके बाद वो उन्हें घर ले आती हैं और उसे रिपेयर-रीसाइकिल करती हैं. इस तरह वो सामानों को नया बनाकर फिर से बेचती हैं, हालांकि, वो सेकेंड हैंड सामानों के तौर पर ही बेचती हैं. पर इस तरह वो अच्छेखासे पैसे कमा लेती हैं.

कमाए थे 81 हजार रुपये

उन्होंने बताया कि 2 साल पहले जब उन्हें ये आइडिया आया था, तब उन्होंने इस प्लान से 81 हजार से ज्यादा रुपये कमा लिए थे. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार युवती ने सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो फिर यही काम करते नजर आ रही हैं. वीडियो में वो कुर्सी-टेबल, शीशे, शेल्फ, कॉफी टेबल आदि लोगों के घरों के बाहर से उठाती हुई नजर आ रही हैं जिसे वो अपने साथ गाड़ी में रखती जा रही हैं. इंस्टाग्राम पर भी वो मौजूद हैं जिसमें वो बताती हैं कि किसी सामान को वो कैसे रीसाइकिल करती हैं और फिर कितने रुपये में बेचती हैं.