सड़क पार करते-करते बारिश के पानी में गिरी युवती, बचाने के लिए भागे लोग! मजेदार वीडियो हुआ वायरल

जब आपके सामने कोई मुश्किल या चुनौती होती है तो आप क्या करते हैं? बेशक आप उस चुनौती को पार करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे, चाहे आपकी हार ही क्यों ना हो. पर कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते और हार जाते हैं. ऐसा ही एक युवती (Girl fell in rain water on road video) ने भी किया, बस फर्क इतना था कि उसके सामने जो चुनौती थी, वो इतनी मामूली थी, पर उसके बावजूद भी उसने उसे पार करने के लिए मेहनत नहीं की और उसके साथ मजेदार हादसा हो गया.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर हाल ही में एक वीडियो (girl trying to cross road fell in water) पोस्ट किया गया है जिसमें एक लड़की की बेवकूफी देखने को मिल रही है. युवती सड़क पर भरे पानी को पार करने की कोशिश में लगी है लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है. बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भरने की समस्या तो आम है. पर लोग कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, मगर न जाने इस युवती को क्या सूझी कि उसने कोई जुगाड़ नहीं लगाया और सीधे पानी में जा गिरी.

पानी में गिरी युवती

वायरल वीडियो में एक सड़क दिख रही है जिसके किनारे पर नहर की तरह बारिश का पानी तेज रफ्तार में बहता दिख रहा है. एक युवक पहले सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है. तब युवती दूसरी ओर जाने के लिए इंतजार करती रहती है. फिर दूसरा युवक एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और आसानी से पानी को लांघ जाता है. इसके बाद युवती पानी को लांघने की कोशिश करती है मगर वो जरा भी कोशिश नहीं करती और सीधे पानी में गिर जाती है. उसके बाद वो पानी में बहते हुए आगे तक चली जाती है तब युवक उसे बचाने के लिए भागते हैं.

आपत्तिजनक ड्रेस पहन पिरामिड घूमने पर हुई थी गिरफ्तार, अब मॉडल को फैंस ने दी 'अल्लाह के पास लौटने की सलाह! आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि युवती को लगा होगा कि वो पानी पर आसानी से चल लेगी. एक ने कहा कि युवक शायद दिल से चाहता होगा कि नहर युवती को बहा लेती जाए. एक ने कहा कि युवती ने पानी के बहाव को कम आंक लिया. एक ने कहा कि युवती पानी में गिरी थी पर दूसरा व्यक्ति वहां ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं.