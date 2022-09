ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची डॉग शो में लेकर पहुंची खिलौने वाला कुत्ता, जज ने अपनी प्रतिक्रिया से जीत लिया दिल

इंसान अगर दूसरों का भला नहीं कर सकता तो उसे बुरा भी नहीं करना चाहिए. कई बार किसी से प्यार से बात कर लेना, उसे तस्ल्ली दे देना ही किसी की जिंदगी बदल सकता है. दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी तरह की दिमागी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो आम लोगों से अलग होते हैं, मगर उन लोगों को भी प्यार की जरूरत होती है और उनसे स्नेह रखने से हम उनको ढेरों खुशियां दे सकते हैं. इस बात को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दर्शाया जो एक डॉग शो (Girl carry stuff toy dog in dog show video) का जज (Judge reaction in dog show video) था जिसमें एक छोटी बच्ची अपने खिलौने वाले कुत्ते को लेकर पहुंच गई.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर दिल छू जाने वाले वीडियोज (heart touching videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक डॉग शो (girl with autism in dog show video) का सीन है. डॉग शो, कुत्तों के लिए आयोजित प्रतियोगिता होती है जिसमें अलग-अलग प्रकार के पैमानों के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया जाता है. इसी शो में एक छोटी बच्ची अपने स्टफ टॉय (girl stuff toy in dog show viral video) वाले कुत्ते को लेकर पहुंच गई जो कपड़े से बना होता है.

बच्ची ने डॉग शो में दिखाया खिलौने वाला कुत्ता

वीडियो के अनुसार बच्ची को ऑटिज्म है. ये एक तरह की दिमाग से जुड़ी समस्या है जिसके कारण लोगों को दूसरों से बातचीत करने में परेशानी होती है. जब बच्ची शो में अपने कुत्ते को लेकर पहुंची तो एक बुजुर्ग जज ने उसे देखा और उससे बात करने आ गया. जज ने पहले उस खिलौने के साथ कुछ पल खेला और फिर बच्ची से कहा कि वो भी अपने कुत्ते को अन्य प्रतियोगियों की तरह प्रदर्शित करे. बच्ची बेहद उत्साहित हो गई और वो कुत्ते को रस्सी से पकड़कर खुली जगह पर घुमाने लगी. वहां मौजूद लोग ये नजारा देखकर जोर-जोर से तालियां बजाने लगे. अंत में जज ने बच्ची को अपने गले से लगा लिया और वो भी खुश होकर उससे चिपक गई.

वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

इस वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसी ही छोटी-छोटी हरकतें इस दुनिया को बदलेंगी, साथ में ज्यादा खूबसूरत बनाती जाएंगी. एक ने कहा कि इस वीडियो को देखकर लगता है कि किसी को खुश करने में कुछ खर्च नहीं होता और ना ही बहुत मुश्किल होती है.