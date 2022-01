बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा तो सबक सिखाने के लिए 'प्रेग्नेंट' हो गई गर्लफ्रेंड! प्रेमी को फोटो भेज उड़ा दिए होश

रिश्तों में अगर ईमानदारी और भरोसा नहीं रहेगा तो कोई भी रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकता. अक्सर लोग किसी अंजान के बाहरी दिखावे के लिए अपने पर्टनर को धोखा (Cheating Partner) दे देते हैं. ऐसे में जिसे धोखा मिलता है या तो वो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर बदला लेने की ठान लेता है. इन दिनों एक महिला काफी चर्चा में हैं जिसने अपने बेवफा बॉयफ्रेंड (Woman took revenge from cheating boyfriend) से बदला लेने का प्लान बनाया मगर वो इतना खतरनाक था कि सोशल मीडिया पर लोग जानकर दंग रह गए.

द सन वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार एक महिला टिकटॉकर ने चीटिंग करने वाले अपने बॉयफ्रेंड (Girlfriend took revenge from cheating boyfriend) को सबक सिखाने के लिए हैरान करने वाला रास्ता चुना. महिला ने वीडियो में बताया कि 6 महीने पहले उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के लिए उसे धोखा दे दिया. जब उसे ये बात पता चली तो उसने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया मगर वो उससे बदला लेना चाहती थी. बदला लेने का जो तरीका उसने चुना वो बेहद शॉकिंग (Woman Shocking revenge from lover) है.

महिला ने टिकटॉक पर अपने राज का खुलासा किया है. (फोटो: tiktok)

महिला ने किया प्रेग्नेंट होने का नाटक

महिला ने वीडियो में बताया कि उसने प्रेग्नेंट (Girlfriend fake pregnancy to shock cheating boyfriend) होने का नाटक किया. अपने स्वेटर के अंदर उसने कई कपड़े घुसाकर नकली बेबी बंप क्रिएट किया और उसकी तस्वीर बॉयफ्रेंड को भेजी. रिपोर्ट की मानें तो ये देखकर ही बॉयफ्रेंड शॉक हो गया हालांकि उसके बाद क्या हुआ इस बारे में महिला ने कोई जानकारी नहीं दी. उसने टिकटॉक पर शेयर किए वीडियो में लोगों को अपने इस प्रैंक और बदले की सच्चाई बताई. उसने कपड़े के अंदर घुसाई हुई चीजों को बाहर निकालकर सभी को दिखाया और कहा कि जब बॉयफ्रेंड इतना बुरा कर सकता है तो उससे बदला लेना चाहिए.

लोगों ने पोस्ट की की प्रतिक्रिया

महिला के इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां बहुत सी महिलाओं ने उसका सपोर्ट किया है और कहा है कि वो ऐसा कर के बिल्कुल सही कर रही है. धोकेबाज बॉयफ्रेंड्स को इस तरह से ही सबक सिखाना चाहिए, वहीं कई लोगों ने उसकी आलोचना भी की है. एक ने कहा कि अगर लड़के ने गलत किया तो क्या लड़की भी वही गलती दोहराएगी. एक ने कहा कि ये आइडिया बहुत गलत है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए.