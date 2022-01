बॉयफ्रेंड के बेड पर सोई महिला, चादर पर नजर पड़ते ही उड़े शख्स के होश! मांगने लगा गर्लफ्रेंड से पैसे!

रिलेशिनशिप (Relationship Rules) का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरी की भावनाओं की इज्जत करना भी जरूरी होता है. कई बार रिश्तों में कपल्स (Relationship Issues) इन आसान सी चीजों को भूल जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो अपने पार्टनर के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही शख्स से जुड़ी खबर सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रही है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से नई चादर खरीदने (Boyfriend Asked for Money From Girlfriend for New Bedsheet) के लिए पैसों की डिमांड करना ही शुरू कर दिया.

मिरर वेबसाइट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit Viral Post) के एक ग्रुप पर हाल ही में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ा ऐसा वाकया शेयर किया कि लोग उसी की आलोचना करने लगे. शख्स ने बताया कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड 1 साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों ने कुछ वक्त पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया. घर पर अधिकतर चीजें बॉयफ्रेंड के पैसे की थीं. शख्स ने ये भी बताया कि उसे हद से ज्यादा साफ सफाई पसंद है. वो जरा सा भी गंदगी नहीं बर्दाशत कर सकता.

पीरियड्स स्टेन देख हैरान हो गया शख्स

बीते दिनों उसकी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स (Girlfriend Slept on Boyfriend’s Bed in Periods) चल रहे थे जब वो उसी के बेड पर सोई हुई थी. अचानक शख्स ने गौर किया कि बिस्तर के चादर पर खून का धब्बा (Boyfriend Found Periods Stain on Bedsheet) है. वो देखते ही उसके होश उड़ गए और गुस्से में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया. महिला ने कहा कि उसे लगा था कि 3 दिन गुजर चुके हैं इसलिए पीरियड्स का फ्लो कम होगा. यही कारण था कि उसने सोते वक्त सैनेटरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया. महिला ने शख्स से अपनी गलती की माफी भी मांगी मगर उसने उसपर काफी गुस्सा (Boyfriend angry over Girlfriend’s Period Stain on bedsheet) किया और उसे गैरजिम्मेदार कहने लगा. यही नहीं, उसने महिला से नए चादर लाने के लिए पैसों की डिमांड भी कर दी. ये सुनकर गर्लफ्रेंड काफी शॉक में थी. बॉयफ्रेंड के ऐसे रवैये से उसे दुख पहुंचा. इसलिए उसने खुद से चादर धुल दिया और कुछ दिन बाद अपनी मां के साथ जाकर रहने लगी.

लोगों ने सोशल मीडिया पर लगा दी शख्स की क्लास

रेडिट पर जबसे शख्स ने ये पोस्ट शेयर किया है, लोग उसकी काफी आलोचना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर वो इतना मैच्योर हो चुका है कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप निभा सकता है तो उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि पीरियड्स नॉर्मल हैं और चादर को सिर्फ ठंडे पानी से धुल देने से दाग चला जाएगा. लोग उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे कोस रहे हैं. शख्स ने ये भी अपने पोस्ट से साफ किया कि उसे पीरियड्स से परेशानी नहीं है, यहां तक कि वो गर्लफ्रेंड के साथ सैनेटरी प्रोडक्ट्स खरीदने भी जाता है, उसे सिर्फ चादर के सफाई की चिंता थी. इसके बावजूद लोगों ने उसे काफी ताने दिए और लड़की को सुझाव दिया कि वो ऐसे शख्स को तुरंत छोड़कर चली जाए.