बॉयफ्रेंड का मोबाइल देख महिला को चल गया हैरान करने वाले सच का पता! बदला लेने के लिए कर डाली अजीब हरकत

रिश्तों में अगर एक दूसरे के प्रति इमानदारी और सच्चाई ना हो तो कोई भी रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चल सकता. जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं तो उनके रिश्ते की नींव सच्चाई पर ही टिकी होती है. जब झूठ सामने आता है तो दूसरे शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसे अचानक पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी पीठ पीछे अंजान औरतों (Girlfriend Found Boyfriend Cheating) को मैसेज करता है और प्यार भरी बातें करता है.

इंग्लैंड के डूरहैम (Durham, England) शहर की 23 वर्षीय जेड बटर्स (Jade Butters) को हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से जुड़ा एक बड़ा सबूत मिला जिसके बाद उसके होश उड़ गए. मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेड ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 सालों तक रिलेशनशिप में थीं. एक दिन अचानक उन्होंने उसके फोन में देख लिया कि वो दूसरी औरतों को मैसेज करते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं. ये देखकर वो आग बबूला हो गईं. उन्होंने इस बारे में बॉयफ्रेंड से जब डिसकस किया तो उसने सच कबूल कर लिया और ब्रेकअप करने का फैसला किया. उसने जेड को सामान के साथ घर छोड़कर जाने के लिए कहा.

बॉयफ्रेंड के सामानों में भर दिया ग्लिटर

रिपोर्ट के अनुसार, शख्स अपने ऑफिस में था जबकि जेड घर पर ही अपना सामान जुटा रही थी. इस समय को उसने बदला (Girlfriend took revenge from cheating boyfriend) लेने के लिए इस्तेमाल किया. जेड ने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से क्रिसमस के मौके पर अमेजन का वाउचर मिला था. उन रुपयों से उसने ढेरों ग्लिटर यानी चमकियां खरीद लीं. इस ग्लिटर को उसने अपने बॉयफ्रेंड से जुड़े (Girlfriend Put Glitters in Boyfriend’s Toothpaste) हर सामान में डाल दिया. उसने ग्लिटर को जूते में, मंजन में, बिस्तर पर, वॉशिंग मशीन में, मोजे आदि जैसी हर चीज में डाल दिया.

बॉयफ्रेंड ने किया मैसेज

महिला ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को ग्लिटर से बहुत चिढ़ होती है. वो कोई ऐसा बदला लेना चाहती थी जिससे ना ही पुलिस का मामला हो और ना ही जान का खतरा हो. वो सिर्फ एक मामूली प्रैंक करना चाहती थी और यही उसे सबसे अच्छा विकल्प लगा. महिला ने बताया कि जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को इसके बारे में पता चला तो उसने गालियों से भरा मैसेज उसे किया मगर इस हरकत से जेड काफी संतुष्ट है.