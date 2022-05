गूगल मैप पर युवक को दिखी खौफनाक जगह पर खून से लथपथ 'लाश'! पास में लिखी थी दिल दहला देने वाली चेतावनी

गूगल मैप बड़े ही कमाल की चीज है. आपको आसानी से रास्तों का पता लग जाता है और इंसान भटकने से बच जाता है. मगर कई देशों में गूगल मैप की स्ट्रीट व्यू (Weird things caught on google map street view) काफी हैरान करने वाली है. उसका कारण है कि इसमें कई बार ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिख जाती हैं जिसका कई बार कोई स्पष्टीकरण ही नहीं होता है. हाल ही में एक युवक को गूगल मैप पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें उसे अंजान जगह पर एक ‘लाश’ (Man saw murder scene on google map) दिखाई दे गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक YoIzIllmatic नाम के एक अकाउंट से फोटो को पोस्ट किया गया और उसके साथ चौंकाने (Weird photo on google map) वाला दावा किया गया. आपको बता दें कि युवक ने खुद भी इन फोटोज के सच होने का पूरी तरह दावा नहीं किया. ऐसे में न्यूज18 हिन्दी भी फोटोज की विश्वस्नियता की पुष्टि नहीं करता है.

फोटो में चेतवानी लिखी नजर आ रही हैं. (फोटो: Google Maps)

फोटोज में नजर आईं चौंकाने वाली चीजें

युवक ने बताया कि एक रात वो अपने दोस्त के साथ गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू को देख रहा था जब उसने तंजानिया पर जूम करना शुरू किया. कुछ ही पल में वो तंजानिया के पास स्थित एक आइलैंड पर जा पहुंचा जहां पुरानी फैक्ट्री या वेयरहाउस जैसी एक इमारत थी. बने हुए डायरेक्शन पर क्लिक करने के बाद उसे उस जगह की जो तस्वीरें नजर आईं वो बेहद चौंकाने वाली थीं. तस्वीरों में खून के छींटे दीवार पर पड़े हुए थे. एक फोटो में एक शख्स की लाश दिख रही थी, हालांकि युवक ने ये भी कहा कि वो लाश ग्राफिक्स से बनाई लग रही थी. इसलिए लाश के असली होने पर भी यकीन नहीं किया जा सकता है. उसी फोटो में लाश के सामने ग्राफिक्स से बनाया हुआ एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक हथियार है. यूं तो इस फोटो से जुड़ी कुछ चीजें ग्राफिक्स से बनी लग रही हैं मगर उस ग्राफिक्स वाले शख्स के पीछे एक असली आदमी खड़ा नजर आ रहा है. दूसरी फोटो में खतरनाक चेतवानियां ग्राफिक से लिखी गई हैं. एक में लिखा है- तुमने गलत आदमी पर भरोसा किया तो दूसरे पर लिखा है- तुमने काफी देर कर दी, अब लौट जाओ.

एक फोटो में लिखा है कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया. (फोटो: Google Maps)

फोटोज पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने इस बात को उजागर किया कि फोटो में ग्राफिक्स ज्यादा दिख रहे हैं और जिसने भी अलग से ये डिजाइन कर के डाला है उसे अपनी फोटोशॉप की स्किल को सुधारना चाहिए. मगर बहुत से लोगों ने इस बात को भी अपनाया कि ग्राफिक्स वाले आदमी के पीछे असल आदमी की छवि दिख रही है.