VIDEO: जू के गोरिल्ला ने हाथों से इशारा कर पर्यटकों को दी जरूरी जानकारी! सोशल मीडिया पर होने लगी तारीफ

अगर आप कभी जू गए होंगे तो आपने जानवरों को पिंजड़े में बंद, एक दूसरे से संपर्क करते, या खिलवाड़ करते देखा होगा. मगर क्या कभी आपने किसी जानवर को जू घूमने गए पर्यटकों से संपर्क करते देखा है? अमेरिका के एक जू में एक गोरिल्ला है जो इंसानों से इशारों में बात कर लेता है. इन दिनों उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि गोरिल्ला (Gorilla talking to humans using hand gestures) पर्यटकों को जरूरी चीज समझा रहा है.

जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर एक से एक वीडियोज शेयर किए जाते हैं जो खूब वायरल होते हैं. इन वीडियोज (Gorilla using hand gesture video) की खासियत ये है कि इसमें जानवरों की मजेदार हरकतें दिखाई जाती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया है जो अमेरिका के मियामी जू का है जो फ्लोरिडा में स्थित है.

इशारे से इंसानों से बातें करने का दावा

वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि गोरिल्ला (Gorilla not allowed to fed by visitors video) हाथों के इशारे से पर्यटकों को बता रहा है कि उसे बाहरी खाना पर्यटकों द्वारा खिलाया जाना सख्त मना है. गोरिल्ला अपने हाथों को हिला रहा है, अपने सीने पर ले जा रहा है और सिर को हिला दे रहा है. वो पर्यटकों को जू के नियम समझा रहा है कि कोई भी इंसान जानवरों को खाना ना फेंके ना ही उन्हें खाने को दे. हालांकि, ये एक वायरल वीडियो है तो न्यूज18 हिन्दी इस वीडियो के दावे की पुष्टि नहीं करता.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं जबकि हजारों लाइक्स और रीट्वीट्स मिल चुके हैं. एक शख्स ने दावा किया कि ये कोई साइन लैंगुएज नहीं है और वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है. जबकि दूसरे ने कहा कि इतने खूबसूरत प्राणियों को बंद कर के नहीं रखा जाना चाहिए. जहां कई लोग गोरिल्ला को आजाद करने की मांग कर रहे हैं वहीं बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब जानवर बचपन से जू या बंद एरिया में रह लेते हैं तो फिर उन्हें जंगल में जाने की कोई इच्छा नहीं होती. ऐसे में उनको जंगल में भेजना उनके लिए खतरनाक साबित होगा.