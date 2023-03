गोताखोर को जिंदा निगल गई दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क, पेट के अंदर पहुंचकर नजर आया अंत! ऐसे बचाई जान

आपने सपने में कभी न कभी जरूर देखा होगा कि आप किसी बड़े से जानवर के मुंह में प्रवेश कर गए हैं और जब वो आपको पूरी तरह घोंटने वाला होगा, तभी आपकी नींद खुल गई होगी. कुछ सपने बेहद भयानक होते हैं, पर सोचिए कि जब वही सपने हकीकत बन जाएं तो क्या होगा. एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको वो घटना काल्पनिक या सपने जैसे ही लगेगी पर ये बिल्कुल सच है. जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क (Great white shark swallow man) के मुंह के अंदर से होकर लौट आया और ये उसकी किस्मत ही थी कि जान बच गई.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के ईडन (Eden, Australia) में रहने वाले एरिक नेरहुस (Eric Nerhus) दुनिया के शायद एकलौते ऐसे आदमी हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क (most dangerous shark in the world), यानी ग्रेट व्हाइट शार्क (Shark swallow diver) के मुंह के अंदर जाकर भी बच निकले. वो जनवरी 2007 में न्यू साउथ वेल्स केप हावर्ड में डाइविंग कर रहे थे. जहां वो समुद्री स्नेल की तलाश में थे. जहां अचानक ये खतरनाक शार्क चली आई.

शख्स के चेहरे और शरीर पर शार्क के काटने के काफी निशान मौजूद हैं. (फोटो: Eric Nerhus/Facebook)

शार्क ने कर दिया हमला

उस वक्त वो 41 साल के थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शार्क ने उनके ऊपर हमला कर दिया. उन्होंने द सन वेबसाइट से बताया कि अचानक रोशनी से अंधेरा हुआ और वो 10 फीट लंबी शार्क के मुंह के अंदर चले गए. उनका चेहरा शार्क के मुंह में था और उसके दांत उनके मांस के अंदर गड़े हुए ते. उन्हें अंदर अपना अंत नजर आ रहा था. वो समझ गए थे कि अब बच पाना नामुमकिन है. शार्क उन्हें जोर-जोर से घुमा रही थी जिससे वो अतिरिक्त दांत गड़ाकर उनकी जान ले ले. पर उनके डाइविंग सूट से वो पूरी तरह उन्हें नहीं निगल पा रही थी.

एरिक की चमत्कारी ढंग से बची जान

अचानक एरिक के हाथ से शार्क की आंखें छू गईं. उन्हें एहसास हुआ कि वो बेहद कोमल हैं और उसे दबाने से असर होगा. उन्होंने जोर से आंखों को दबाया और दर्द की वजह से शार्क ने उन्हें छोड़ दिया. एरिक को लगा कि उनकी जान बच गई पर शार्क लौटकर दोबारा उनके पास आने लगी. जीव की आंखों में उन्हें इंसान, नाव या किसी भी चीज का डर नहीं दिख रहा था. वो सबसे डरावनी नजरें थीं जो उन्होंने कभी देखी थीं. उन्होंने लंबी सांस ली और अपनी नाव की तरफ बढ़े. गनीमत ये थी कि उसने पीछा नहीं किया और तुरंत ही एरिक के बेटे ने उन्हें ऊपर नाव पर खींच लिया. उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया और इस तरह उनकी जान बच पाई.