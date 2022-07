VIDEO: पानी के बाहर घूरते नजर आया खतरनाक जीव, सामना होने पर महिला करने लगी मेल मिलाप!

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक जीव समुद्र (Grey Whale looking out of water video) के अंदर से सतह पर निकल आता है और बाहर झांकने लगता है. वो वीडियो (whale looks at woman video) बना रही महिला की नजरों में नजरें डालकर देखने लगता है.











Follow us on