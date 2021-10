तेज आंधी-तूफान के बीच आसमान से बरसने लगे 'विशाल पत्थर'! गाड़ियों पर गिरते ही बना दिया कचूमर

भारत में जहां ठंड का मौसम नजदीक है वहीं ऑस्ट्रेलिया (Australia) में ये वसंत (Australia Spring Season) का सीजन है. इस दौरान वहां भयंकर बारिश होना सामान्य सी बात है. मगर पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया. यहां अचानक कुछ दिन पहले तेज आंधी-तूफान आया और मूसलादार बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच आसमान से अचानतक ही ‘पत्थर’ (Australia Heavy Hailstorm) बरसने लगे जिसने रोड पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया और उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया.

19-20 अक्टूबर के करीब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट यानी क्वीन्सलैंड में भयंकर बारिश (Rain in Queensland) दर्ज की गई. ये बारिश लोगों के लिए काफी मुश्किलें लेकर आयी क्योंकि बारिश के साथ-साथ आसमान से ओले (Hail in Australia) भी बरसने लगे. मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि इन ओलों (Large Hail pelted in Australia) का आकार इतना बड़ा था कि ये महज बर्फ के कंकड़ कम, संतरे जितने बड़े पत्थर लग रहे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ओलों का साइज 6 इंच तक नापा गया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कुछ जगहों पर तो बर्फबारी की तरह हेलस्टॉर्म को दर्ज किया गया जबकि कई जगहों पर ओलों की भयंकर बारिश हुई जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि इतनी मात्रा में पहली बार देश में ओले गिरे हैं.

ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटिओरॉलॉजी (Australian Bureau of Meteorology) के शेन केनेडी ने कहा कि 6 इंच से ज्यादा बड़े ओले 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे थे. कई जगहों पर लोगों ने गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचने की भी बात बतायी है. जैसे ही इतनी तेज रफ्तार में ओले गाड़ी की छत और शीशे पर पड़े, वैसे ही गाड़ी की बॉडी पिचक गई और शीशे टूट गए. रिप्लीज वेबसाइट के अनुसार स्टेट एमर्जेंसी डिपार्टमेंट को 280 से ज्यादा कॉल बीते बुधवार को मिलीं जिसमें लोग भारी हेलस्टॉर्म के कारण रास्ते में फंसने की बात कह कर मदद मांग रहे थे. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गाड़ियों में लगे डेंट, टूटे शीशे और भारी ओलावृष्टि से जुड़ी फोटोज भी शेयर की हैं. केनेडी के अनुसार इससे पहले 5.5 इंच का ओला ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड किया गया था. ये पहली बार ही ओलों का आकार 6.3 इंच तक पहुंचा है.