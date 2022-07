जन्म से नहीं है एक हाथ मगर एक्सपर्ट की तरह ड्रम बजाती है महिला, तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते लोग

अगर किसी के पास हाथ ना हो तो क्या वो आसानी से ड्रम (Woman without hand playing drum) बजा सकता है? बेशक आपका जवाब होगा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है मगर सच तो ये है कि एक महिला (Woman playing drums with one hand) ने इस असंभव चीज को भी संभव कर दिया और इस वजह से सोशल मीडिया पर उसके खूब चर्चे होते हैं.











Follow us on