अनोखी चिड़िया जिसके कभी नहीं पड़ते जमीन पर पांव! ऊंचे पेड़ों पर ही बनाती है घोंसला

आपने एक फेमस गाना तो सुना ही होगा- ‘आजकल पांव जमीं पर नहीं पड़ते मेरे’. जब कोई बहुत खुश होता है तो कहते हैं कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, वो सातवें आसमान तक पहुंच जाता है मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी अनोखी चीड़िया है जिसके कदम जमीन पर कभी नहीं पड़ते (Bird that never sets foot on ground) हैं. वैज्ञानिक भी इस चिड़िया के बारे में जानकर दंग हो जाते हैं.

हम बात कर रहे हैं हरियल पक्षी (Hariyal Bird) की. ये बेहद अनोखी चिड़िया (Amazing Facts about Hariyal Bird) है जो कभी भी जमीन पर कदम (Hariyal bird never comes on ground) नहीं रखती है. ये चिड़िया दिखने में कबूतर जैसी ही लगती है. इसका रंग स्लेटी और हरा होता है जबकि इसपर पीले रंग की धारियां होती हैं. अपने अनोखे रंग के ही कारण इसे हरियल पक्षी ही कहते हैं. ये चिड़िया भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और हमेशा ही ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है.

जमीन पर आने की नहीं पड़ती जरूरत

रिपोर्ट्स के अनुसार इस चिड़िया की चोंच काफी मजबूत होती है और ये फलों और पत्तियों पर जमने वाली ओस को पीकर अपनी प्यास बुझाती है. दूसरी ओर इस चिड़िया ऊंचे पेड़ों पर ही घोंसला बनाती है. आपको बता दें अन्य पक्षियों की तरह ये चिड़िया घास के तिनकों और पत्तों का इस्तेमाल कर के ही घोंसला बनाती है. इसे पत्ते, फल, फूल की कलियां, बीज, फसल के अनाज आदि पसंद हैं. इसके अलावा ये चिड़िया पीपल, अंजीर, गूलर आदि के पेड़ों के पत्ते भी खाती है. यही कारण है कि इस चिड़िया की सारी जरूरतें पेड़ों से ही पूरी हो जाती हैं. इस कारण से इसे जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है.

कई साल तक जीवित रहती है चिड़िया

रिपोर्ट्स की मानें तो ये चिड़िया अपने स्वभाव में सुस्त और शर्मीली होती है इसलिए ये इंसानों के पास ज्यादा नहीं आती है. कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये चिड़िया 26 सालों तक जीवित रह सकती है. लंबाई में ये 3 फीट की होती है और अक्सर पेड़ों की ऊंचाई पर नर और मादा बैठे हुए दिख जाते हैं. मगर जानकारों का मानना है कि नर के मुकाबले मादा ज्यादा सुस्त होती है. यूं तो ये चिड़िया महाराष्ट्र की राज्य पक्षी है मगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है. पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पक्षी पाई जाती है.