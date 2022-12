Viral Video: नौसिखिए पायलट ने की हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, जमीन से कुछ फीट ऊपर उठते ही हो गया बड़ा हादसा!

कोई भी वाहन इंसान को तभी चलाना चाहिए जब उसे उसको चलाने का ज्ञान हो. बहुत से लोग मजे-मजे में कार या बाइक पर हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं मगर ठीक से ना चलाना ना आने पर उनके साथ हादसे हो जाते हैं. अब कार-बाइक तक तो फिर भी ठीक है, बहुत से लोग तो विमान को हल्के में लेकर उसे चलाने लगते हैं. अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो एक वायरल वीडियो (helicopter crash viral video) देख लीजिए जिसमें एक नौसिखिया पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (helicopter crash during take off video) शेयर किया गया है जिसमें हेलीकॉप्टर (new pilot fly helicopter crash) उड़ता दिख रहा है. वाहन चाहे कोई भी हो, उसे चलाना आसान नहीं होता है. हर वाहन की अपनी अलग खासियत और टेक्नीक होती है जिसके जरिए उसे ऑपरेट किया जाता है, ऐसे में अगर कोई अंजान व्यक्ति उसे चलाए तो हादसा होना लाजमी है.

हेलीकॉप्टर हो गया क्रैश

जिस वायरल वीडियो की हम बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही नजारा देखने को मिला. वीडियो में एक कार पार्किंग का बड़ा एरिया नजर आ रहा है. उसमें दो-तीन कारें खड़ी दिख रही हैं. उसी पार्किंग में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक छोटा हेलीकॉप्टर भी खड़ा है. अचानक पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करने लगता है. पर वो अपनी जगह से पहले तो उठता नहीं और फिर जब उठ जाता है तो आसपास ही मंडराने लगता है. कुछ ही पल में हेलीकॉप्टर टेढ़ा होकर जमीन की तरफ गिर जाता है और उसकी पंखी टूटकर बिखर जाती है और प्लेन भी जमीन पर आ जाता है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसा ही होता है जब बच्चों को वाहन चलाने की इजाजत दे दी जाती है. एक ने कहा कि वीडियो भले ही हैरान करने वाला है पर ऐसा अक्सर नए पायलट्स के साथ होता है. एक शख्स ने वीडियो में नजर आ रहे एक व्यक्ति की ओर ध्यान ले जाते हुए कहा कि वो समझ गया था कि हादसा होने वाला है.