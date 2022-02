VIDEO: समुंदर में नहा रहे लोगों के पास पानी में गिरा विशाल हेलीकॉप्टर, बीच पर मच गई अफरा-तफरी

छोटी से गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, और दुर्घटनाओं के खूब चर्चे होते हैं. हाल ही में अमेरिका में एक ऐसी दुर्घटना एक फेमस बीच (Helicopter crash on American beach) के पास हुई. अगर आप कभी किसी बीच पर गए होंगे या टीवी में देखा होगा तो जानते होंगे कि लोग समुद्र के किनारे बीच पर वक्त बिताने जाते हैं. वहां खूब मस्ती करते हैं. समुद्र का मजा लेते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के बीच (Helicopter fell in water in Miami) पर भी हो रहा था जब अचानक वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया.

हाल ही में एक हेलीकॉप्टर के पानी में गिरने (Helicopter crash in water video) का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मियामी के साउथ बीच पर 19 फरवरी को एक बड़ा हादसा हुआ. बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश (helicopter crash viral video) कर गया. बड़ी बात ये थी कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के चलते किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा ना किसी की जान गई. हालांकि 2 लोग घायल हुए हैं.

पानी में गिरा हेलीकॉप्टर

रिपोर्ट के अनुसार मियामी बीच पुलिस ने अपने ऑफिशयल ट्विटर अकाउंट पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैंकड़ों लोग बीच पर बैठे हैं जबकि कुछ लोग समुद्र में नहा भी रहे हैं. तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर पानी की तरफ गिरता नजर आता है. वो तेजी से पानी की ओर बढ़ता है और वीडियो देखकर ऐसा भी लग रहा है कि उसमें से धुंआ उठ रहा है. अचानक हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है जबकि उसके आसपास ही लोग नहाते दिखाई दे रहे हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

हेलीकॉप्टर के गिरने से इमर्जेंसी क्रू तुरंत ही मौके पर नाव से पहुंची. बताया जा रहा है कि 3 में से 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उन्हें मामूली चोटें ही लगी थीं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नौवीं और ग्यारहवीं सड़कों के मध्य के बीच को जांच के चलते ब्लॉक कर दिया गया है. अभी ये नहीं पता लग पाया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ और क्या वो कमर्शियल या फिर पब्लिक एयरक्राफ्ट था. वीडियो पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने बताया कि उन्होंने इस घटना को लाइव देखा था और ये काफी डरावना अनुभव था. लोगों का कहना है कि बीच पर मौजूद लोगों में डर का माहौल साफ नजर आ रहा था.