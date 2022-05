किस फल को सुखाने में इस्तेमाल होता है हेलीकॉप्टर? बारिश से बचाने के लिए किसान अपनाते हैं ये तरीका

धरती पर जितनी भी चीजें इंसान उगाता है उनकी खेती की अलग-अलग तरह की टेकनीक है और हर तरीका एक दूसरे से बेहद अलग होता है. धान जैसी चीजों में जहां पानी लबालब भरा होना जरूर है वहीं कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. ऐसे में अगर उन्हें ज्यादा पानी मिल जाता है तो फिर वो फसल बर्बाद हो जाती है. आज हम आपको एक ऐसी ही फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो फल की है और अगर इसको ज्यादा पानी मिल गया तो फिर सुखाने के लिए सीधे हेलीकॉप्टर (Crop of which fruit is dried with helicopter) बुलाना पड़ता है.

केक या खाने-पीने की अन्य चीजों में आपने चेरी (Cherry) तो जरूर खाई होगी. आसानी से मिलने वाले इस फल को उगाना इतना आसान नहीं है. वो इसलिए क्योंकि चेरी को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती और अगर ऐसे में इलाके में बारिश (Cherry plantation rain) हो जाए तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है. किसानों को इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उन्हें पानी ना मिले.

चेरी को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है. (फोटो: Canva)

बारिश से चेरी को होता है नुकासनचेरी के लिए साफ आसमान और गर्म-सूखे मौसम की जरूरत पड़ती है. मगर बीच में पड़ गई बारिश सब बर्बाद कर सकती है. बारिश के बाद फसल के पास पानी जम जाता है या फिर पैधे पर पानी जमा हो जाता है जिसे चेरी तेजी से अपने अंदर सोख लेती है. इस पानी से चेरी के अंदर का गूदा अचानक से फूलने लगता है मगर बाहरी स्किन उतना नहीं फैल पाती और वो फट जाती है. इससे चेरी में दरार पड़ जाती है और बाजार के हिसाब से ये चेरी बेकार हो जाती है. जूस बनाने के लिए इन चेरी को कम दामों में बेचना पड़ता है मगर इन्हें तोड़ने के लिए लेबर का खर्चा ही इतना ज्यादा होता है कि किसानों को नुकासन हो जाता है.

क्यों होता है हेलीकॉप्टर का इस्तेमालबारिश के बाद चेरी की फसल और चेरी पर पानी जमा होने लगता है. तो बारिश के तुरंत बाद ही जमीन के नजदीक हेलीकॉप्टर को ठहरे हुए पोजीशन में उड़ाने से पानी अपनी जगह से बह जाता है. हेलीकॉप्टर (Heliopter use to dry cherry crop after rain) के पंखों से जो टर्बुलेंस पैदा होता है, वो दो तरफा काम करता है. यानी पंखे हवा को घुमाते हैं इससे पेड़ दोनों तरफ से एक बराबर सूखने लगते हैं. इसमें भी एक चैलेंज ये होता है कि ज्यादा भारी और बड़ा हेलीकॉप्टर आसानी से पानी सुखा तो देता है मगर उसकी तेज हवा से फसल भी खराब होती है. ऐसे में छोटे होलीकॉप्टर से एक बार में दो मेड़ को ही सुखाने का काम किसान करवाते हैं.