VIDEO: झाड़ियों में घात लगाए बैठी शेरनियों के पास पहुंचा जंगली सुअर, फिर जो हुआ वो देख कांप जाएगी रूह

जंगल (Shocking Forest Videos) कितना खतरनाक हो सकता है ये तो वही बता सकता है जिसने उसे बेहद नजदीक से देखा हो और सुनसान जंगल की खौफनाक खामोशी को महसूस किया हो. अक्सर कई छोटे जानवर जंगल में टहलने निकलते हैं मगर उन्हें ये पता नहीं रहता कि उनका इंतजार जंगल के बड़े शिकारी कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ हुआ एक जंगली सुअर के साथ जो खुले जंगल में टहलने निकली थी मगर दो शेरनियों (Hiding Lions Attack Wild Pig Video) का शिकार बन गई.

लेटेस्ट साइटिंग्स के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक जंगली सुअर (Wild Pig Viral Video) बुरी तरह से शिकार बन जाता है. इस वीडियो को शैनन फिनेगन (Shannon Finnegan) ने साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में शूट किया है. वीडियो में एक सुअर जंगल की खुली सड़क पर टहलता नजर आ रहा है.

घात लगाई शेरनी ने कर दिया सुअर पर हमला

देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सुअर बेफिक्र होकर जंगल के रास्ते पर टहल (Pig Become Lion’s Prey in Jungle) रहा है मगर उसे ये नहीं पता रहता कि आगे एक शेरनी घात लगाए उसका इंतजार कर रही है. झाड़ियों के बीच शेरनी (Lioness Hiding in Forest to Attack Video) का सिर नजर आ रहा है जो सुअर को देखते ही धीरे-धीरे उसके करीब बढ़ते नजर आ रही है. वो इतने दबे कदमों से सुअर की दिशा में आगे बढ़ती है कि उसे भनक भी नहीं लगती. जैसे-जैसे सुअर नजदीक आती है वैसे-वैसे शेरनी उसके करीब जाने लगती है. अचानक सुअर, शेरनी के बगल से गुजरने लगती है तभी वो उसका पीछा करने लगती है. इतने में झाड़ी के बीच से एक छुपी हुई शेरनी अचानक बाहर चली आती है और सुअर को दबोच लेती है. दोनों फिर उसे जमीन पर गिरा देती हैं और उसका काम तमाम कर देती हैं. ये नजारा बेहद भयानक है और इसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो चुका है. इसे 92 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो के डिसक्रिप्शन में शैनन की ओर से बताई गई पूरी कहानी भी मेंशन की गई है. कमेंट में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि अगर कोई इंसान उस रास्ते पर टहल रहा होता तो छुपी हुई शेरनियां क्या हाल करतीं. एक ने लिखा कि प्लानिंग गजब की थी. शेर बेहतरीन शिकारी होते हैं. एक शख्स ने बेहद रोचक जानकारी देते हुए लिखा- “वीडियो के शुरुआत में शेर अपनी दिशा बदल लेता है. ऐसा वो बेहतर ढंग से छुपने के लिए नहीं करता, बल्कि हवा की दिशा को समझने के लिए करता है जिससे वो सुअर की ओर और तेजी से भाग सके.”