दुनिया की अनोखी जगह जहां लोग खाने में मसाले नहीं मिट्टी और रेत डालते हैं! जानिए क्या है इसका कारण

भारत अपने खानपान (Famous Dishes of India) के लिए फेमस है. यहां कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और उन्हें स्वादिष्ट बनाते हैं यहां के अलग-अलग किस्म के मसाले. पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां के लोग खाने में मसालों या नमक की जगह वहां की रेत और मिट्टी (Place where Mud and Sand added to food) डालते हैं? बेशक ये सुनकर हैरान होने वाली बात है मगय ये सच है.

इरान में एक आइलैंड है जिसका नाम है होर्मुज आइलैंड (Hormuz Island, Iran). इसे रेनबो आइलैंड (Rainbow Island Iran) भी कहते हैं क्योंकि यहां की मिट्टी और रेत रंगीन है और पहाड़ भी इंद्र धनुष की तरह नजर आते हैं. मगर इससे इतर ये आइलैंड और यहां के लोग एक अलग कारण के लिए फेमस हैं. दरअसल, ओर्मुज आइलैंड के लोग अपने खाने में नमक या मसाले (Hormusz Island Sand and Mud added in Food) नहीं, यहां की मिट्टी और रेत डालते हैं और उसे बहुत शौक से खाते भी हैं.

क्या है मिट्टी डालने का कारण

अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग मिट्टी और रेत क्यों डालते हैं और क्या इससे उनके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है? आपको बता दें कि यहां कि मिट्टी और रेत में नमक, आयरन और अन्य मिनिरल काफी मात्रा में होते हैं. ये सारे ही मिनिरल (Rainbow Island Sand and Mud rich in Minerals) शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. इस वजह से लोग रेत का इस्तेमाल करते हैं. खाने में डालने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लिया जाता है और फिर डाला जाता है.

बनती है खास तरह की डिश

यहां के कई पकवान काफी फेसम हैं मगर मछली से बनी डिश काफी फेमस होती है. यहां के ताजे पानी से मछलियों को पकड़ा जाता है. सार्डाइन्स, किल्का और मोमाघ यहां की प्रमुख मछलियां हैं. उन्हें अच्छे से साफ करने के बाद संतरे के छिलके से मैरिनेट किया जाता है और फिर रेत और मिट्टी से बनाए गए खास मसालों से लेप कर धूप में दो दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. तब जाकर यहां की सबसे फेमस डिश सुराघ तैयार होती है. दुनियाभर में ये डिश काफी फेमस है. यहां के पहाड़ों में नमक भी है इसलिए अलग से लोग नमक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं.