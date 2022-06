आखिर कितना बड़ा है ब्रह्मांड? Video देखकर हो जायेगा अंदाजा, खुली रह जाएंगी आंखें!

हर इंसान ने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा कि बादलों के पार की दुनिया कैसी नजर आती होगी. मुमकिन है कि आपने फिल्मों या डिस्कवरी चैनल के किसी शो में देखा होगा मगर वो भी सब कुछ नहीं होता. ये दुनिया हमारी-आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है (How big is the Universe). इन दिनों ब्रह्मांड और मल्टीवर्स (Multiverse) की चर्चा तब से ज्यादा होने लगी जब मार्वल कोमिक्स के सुपरहीरो ‘स्पाइडर-मैन’ और ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ की फिल्म रिलीज हुई. भले ये चर्चा आम लोगों के बीच हाल ही में शुरू हुई हो मगर वैज्ञानिक इसपर सालों से अध्ययन करते आए हैं.

अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा (How big the universe is) है तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा. मगर इस बहुत की कोई परिभाषा नहीं है. वो इसलिए क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक भी यूनिवर्स का शायद सिर्फ 1 फीसदी हिस्सा जान पाए होंगे. इसलिए आम आदमी के लिए ये अंदाजा लगाना तो असंभव है कि दुनिया कितनी बड़ी है. मगर इन दिनों एक वीडियो (Universe viral video) काफी चर्चा में है जो इस बात का हल्का सा संकेत दे रहा है कि पूरी दुनिया कितनी ज्यादा विशाल है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इतना बड़ा है ब्रह्मांड

वीडियो के बारे में बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि ये वीडियो महज कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है. ना ही वैज्ञानिक अभी तक स्पेस के रहस्यों को जान पाए हैं और ना ही पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाए हैं. इसलिए वीडियो को महज एक अंदाजे की तरह देखिए. ये पूरी सच्चाई नहीं है. क्योंकि जैसा वैज्ञानिकों का कहना है, सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत है. जिस वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें शुरुआती सवाल ये पूछता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. उसके बाद एक लड़की मैदान पर लेटी दिख रही है और कैमरा जूम आउट होना शुरू करता है. धीरे-धीरे वीडियो का दायरा बढ़ता जाता है और धरती से निकलकर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी और करोड़ों गैलेक्सियों से होते हुए एक यूनिवर्स छोटे से गोले की तरह नजर आता है. मगर वो एक मात्र गोला नहीं है, उसके साथ करोड़ों गोले फिर और नजर आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, करोड़ों यूनिवर्स हैं. इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स कहते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एस्ट्रोनॉमी व्यूज नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स को तो वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हुआ और उसने सवाल उठाया कि इंसानों को कैसे पता कि यूनिवर्स इतना बड़ा है. उसकी इस टिप्पणी पर किसी ने कहा कि इंसानों ने गेस किया तो किसी ने कहा कि विज्ञान, गणित, और अंतरिक्ष पर शोध से ये पता चला. एक शख्स ने कहा कि उसे इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है कि दूसरी गैलेक्सी में क्या है.