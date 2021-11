बुर्ज खलीफा से लेकर माउंट एवरेस्ट तक को अपने अंदर समा सकता है समुद्र! गहराई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समुद्र कितना गहरा होगा? (How Deep is the Ocean?) आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं. कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता होगा कि समुद्र का बेस (Base of Ocean) कितनी नीचे होगा. चलिए आपके इस सवाल का जवाब हम देते हैं.

एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा (Ocean Depth) है. इस ‘बहुत’ का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है. द कनवर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से नाविक समुद्र के बारे में ज्यादा जानने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं. मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया. आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसमें डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला रहता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या पूल कितना गहरा है मगर समुद्र के लिए ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता.

1872 में एचएसएस चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश नेवी शिप समुद्र की पड़ताल करने के लिए निकली थी. शिप पर 291 किलोमीटर लंबी एक रस्सी ले जाई गई थी जिससे उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सके. 4 साल की यात्रा के बाद शिप के क्रू ने अलग-अलग जगहों से सुद्र का पानी, पत्थर, मिट्टी, और समुद्री जीवों को जुटाया और उनपर शोध किया. यही नहीं, उन्होंने पश्चिमी पैसेफिक में एक बेहद गहरी खाई ढूंढी जो 2,540 किलोमीटर क दायरे में फैली हुई थी. इस खाई का नाम था मरियाना ट्रेंच (Mariana Trench). ये 11 किलोमीटर यानी 10,984 मीटर गहरी खाई है.

माउंट एवरेस्ट को भी अपने में समा सकता है समुद्र

आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा 830 मीटर ऊंची इमारत है जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर ऊंचा है. इसका अर्थ है कि मरियाना ट्रेंच में ही माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पहाड़ समा सकता है. इन दिनों फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि समुद्र कितना गहरा होता है और अलग-अलग इमारतों से समुद्र की गहराई की तुलना की गई है. इसमें बंगाल की खाड़ी से लेकर आर्कटिक ओशन तक का जिक्र है. सबसे आखिर में आता है 11 हजार मीटर की गहराई पर मरियाना ट्रेंच. तो आसान भाषा में आपको बता दें कि समुद्र 11 हजार मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर तक गहरा है और मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है.