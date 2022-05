गाड़ियों के बारे में तो जानते होंगे, अब जान लीजिए असल घोड़े में कितना होता है 'हॉर्सपावर'!

गाड़ियों के इंजनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द हॉर्सपावर क्या असली घोड़ों पर भी लागू होता है और असल घोड़े में कितना हॉर्सपावर होता है? (How much horsepower does a horse have) इन सवालों का जवाब इतना भी आसान नहीं है.











Follow us on