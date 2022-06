पेन किलर खाने से कैसे गायब हो जाता है दर्द? जानें दवाओं की जादुई शक्ति के पीछे का राज

जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से सिग्नल सीधे ब्रेन (How do we feel pain) में जाता है जो हमें संदेश देता है कि हमें दर्द हो रहा है जिससे दर्द देने वाली चीज या परिस्थिति से हम दूर हट जाएं. मगर ऐसे में पेन किलर का क्या रोल होता है और वो कैसे दर्द को कम कर देती हैं. जानिए, पेन किलर से जुड़ी ये रोचक बात.











Follow us on