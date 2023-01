कीचड़ में फंसी कार को बाहर निकालने का मिल गया सबसे कारगर तरीका, वीडियो देख ड्राइवर की जरूर करेंगे तारीफ!

आजकल तो सर्दी का मौसम है इस वजह से गलियों में बारिश का पानी जमा होने की समस्या कम ही देखने को मिलती है, पर बरसात के मौसम में आपको गली-मोहल्लों में अक्सर रास्तों में कीचड़ भरा दिख जाएगा. अब कंक्रीट की सड़कों पर कीचड़ हो तो एक बार को गाड़ियां आसानी से रास्ता पार भी कर जाती हैं पर वही कीचड़ जब किसी जंगली या ग्रामीण इलाके में होता है जहां मिट्टी ही मिट्टी होती है तब कार के टायर रास्ते पर ही फंस जाते हैं. ऐसे में लोगों को गाड़ियों को कीचड़ से बाहर निकालने में काफी वक्त लग जाता है. अगर आप भी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं और आपको नहीं पता कि कार कैसे बाहर निकाली जाए तो आपको ये वीडियो (How to drive stuck car in mud) देखना चाहिए जो इन दिनों वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @tipsNmotivation पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो (car stuck in mud hack) पोस्ट किया गया है जो एक ऐसी समस्या का समाधान है जिसे कार चालक अचनक अनुभव करते हैं. अक्सर कीचड़ में कार का टायर इस तरह फंस जाता है कि फिर लोगों को धक्का देकर या कोई और जुगाड़ खोजकर ही उसे बाहर निकालना पड़ता है.

कीचड़ में फंस गया टायर

इस वीडियो में बताए गए जुगाड़ का इस्तेमाल कर लोग आसानी से अपनी कार के टायर को कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं. वीडियो में एक कार का टायर दिख रहा है जिसपर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा बांधा गया है. टायर कीचड़ में फंसा हुआ है. जब कार को आगे बढ़ाया जाता है लकड़ी की मदद से टायर अपने आप कीचड़ से बाहर आ जाता है. इसके बाद वो जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, बिना कीचड़ में जाए, आसानी से मिट्टी से होते हुए बाहर आ जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बहुत से लोगों ने तारीफ की मगर कुछ लोगों की एक चिंता है जो लाजमी है. उनका कहना है कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी कार में इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेकर क्यों चलेगा, और उसे पहले से तो पता नहीं होगा कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंसने वाली है!