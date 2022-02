बाजार में खोया बच्चा तो मां ने अनोखे तरीके से की खोज, परिजनों को बताई समस्या से निपटने की ट्रिक

आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में तो जरूर देखा होगा कि लोग कुंभ के मेले में या किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में खो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं. इस बात का सबसे ज्यादा डर बच्चों (Child lost in crowd) के लिए होता है. भीड़ वाले इलाकों में बच्चों को ले जाने का एक खतरा ये भी होता है कि गलती से भी उनके ऊपर से ध्यान हटा और वो कहीं इधर-उधर हो गए तो फिर माता-पिता की जान ही निकल जाती है. ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब भीड़ वाले इलाकों से बच्चों (How to find kids lost in crowd?) को किडनैप कर लिया जाता है. मगर एक महिला ने इस समस्या का समाधान (Woman gives tip to find child) बताया है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक यूजर जेस (Jess) ने हाल ही में माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता को दूर करने के लिए एक ट्रिक बताई है. जेस ने वीडियो में बताया कि एक बार उन्होंने सुपरमार्केट में अपने बेटे को खो दिया था जो उम्र में काफी छोटा था. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान आसानी से पैनिक (How to find lost child in crowded places?) हो जाता है और होश-ओ-हावास खो देता है. पर महिला का सुझाव है कि माता-पिता या परिजनों को पैनिक होने से पहले दिमाग को शांत कर के एक काम करना चाहिए.

जेसी की ये टेकनीक लोगों को काफी पसंद आ रही है. (फोटो: tiktok)

कैसे काम करती है लुकिंग लाउडली टेकनीक?

महिला ने इस ट्रिक का नाम बताया, लुकिंग लाउडली टेकनीक (Looking Loudly technique). जेस के अनुसार जब भी मॉल, पार्क, बाजार या किसी भी भीड़-भाड़ वाले इलाके में बच्चा खोए तो माता-पिता को चुपचाप उसे नहीं खोजना चाहिए. उन्हें उसे चीख-चीखकर खोजना चाहिए. मगर चीखने के दौरान उन्हें बच्चे का नाम नहीं, उसके बारे में चीखना है. जेस ने उदाहरण के तौर पर बताया, मैं एक 5 साल के लड़के को खोज रही हूं. छोटे भूरे बाल हैं, भूरी आंखें हैं, लाल टीशर्ट पहनी है, ब्लैक शॉर्ट्स हैं और काले जूते हैं.

क्या होगा टेकनीक का फायदा?

जेस ने कहा कि जोर-जोर से बच्चे की डीटेल चिल्लाने से शायद मां-बाप भीड़ में मूर्ख की तरह लग सकते हैं मगर बच्चा गुम जाने के दुख से अच्छा है भीड़ में मूर्ख बने फिरना. उन्होंने बताया कि बच्चे की डीटेल के बारे में चिल्लाने से वो अकेले ही नहीं, आसपास के लोग भी खोजेंगे. अगर ना भी खोजे तो उनके दिमाग में ऐसे बच्चे का हुलिया बैठ जाएगा और अगर उन्होंने उसे देख लिया तो तुरंत माता-पिता के पास लेते जाएंगे. अगर कोई बच्चे को किडनैप कर के भी ले जा रहा होगा तो वो उसे तुरंत वहीं छोड़ देगा नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि वो किडनैपर है. इसके अलावा जेस ने सुझाव दिया कि बच्चों को चमकीले और भड़कीले रंग वाले कपड़े पहनाएं. इससे वो भीड़ में अलग से दिखेंगे. साथ ही, तैयार हो जाने के बाद उनकी फोटो जरूर खींच लें जिससे तस्वीर दिखाने में आसानी हो कि वो किस तरह का लग रहा है. इसके अलावा बच्चों के जेब में या हाथ पर फोन नंबर लिखकर डाल दें.