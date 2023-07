अपनी उम्र घटाने में लगा है ये करोड़पति, जवान बनने के लिए खाता है ये चीजें, सुबह ही कर लेता है डिनर!

जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसके अंदर जवान (How to look younger) दिखने की हसरत भी जागने लगती है. अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो इस बात इच्छा जरूर जाहिर करेगा कि वो जवान दिखना चाहता है. आम आदमी के पास जवान दिखने का यही उपाय है कि वो बाल रंग ले, एक्सरसाइज करे और सेहतमंद जिंदगी बिताए पर अमेरिका का एक करोड़पति व्यक्ति तो उनसे सबसे एक कदम आगे जाकर ऐसी जिंदगी बिता रहा है जिसके चलते वो अपनी असल उम्र (Man wants to get young) से काफी छोटा नजर आता है.

शख्स 2 साल के एक इंटेंसिफ फिटनेस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट का नाम दिया है. ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम है. (फोटो: Twitter/@bryan_johnson)

45 साल के ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) एक करोड़पति उद्यमी (Millionaire trying to reverse ageing) हैं जो दुनियाभर में इन दिनों अपने एक शौक की वजह से फेमस हो रहे हैं. डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रायन अपनी उम्र को घटाना चाहते हैं और किसी 18 साल के युवक जैसा शरीर पाना चाहते हैं. देखा जाए तो ये प्रकृति के सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाली बात है क्योंकि इंसान की उम्र कम नहीं हो सकती, वो सिर्फ बढ़ती है, मगर ब्रायन पैसों के दम पर ऐसा करने में लगे हुए हैं.

ब्रायन अपने इस प्रोग्राम पर सालाना 16 करोड़ रुपये खर्च करते हैं. (फोटो: Twitter/@bryan_johnson)

जवान बनना चाहता है ये करोड़पति

उटाह (Utah, USA) के रहने वाले ब्रायन 2 साल के एक इंटेंसिफ फिटनेस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट का नाम दिया है. ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत वो काफी खास चीजें, सप्लिमेंट्स, आदि खाते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं और कई प्रकार के टेस्ट्स से गुजरते हैं. ये सब कुछ वो उम्र पर काबू पाने के लिए कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने 17 साल के बेटे के ब्लड प्लाजमा को ट्रांसफ्यूज किया था जिससे वो जवान नजर आएं. ब्रायन का दावा है कि उनका दिल 37 साल की उम्र के किसी शख्स जैसा है वहीं उनका लंग्स 18 साल के युवक जैसा है. ऐसा उनकी खास लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है जिसके लिए वो हर साल 16 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट लोगों को बताया.

सुबह की खा लेते हैं रात का खाना

उन्होंने अपने खाने का वक्त और वो क्या खाते हैं, इसके बारे में जानकारी साझा की. आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रायन रात का खाना सुबह ही खा लेते हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वो अपना डिनर सुबह के 11 बजे ही कर लेते हैं. उनकी सुबह की शुरुआत 5 बजे से होती है और वो सिर्फ सुबह के 5 से सुबह के 11 बजे तक ही खाना खाते हैं. सुबह 5 बजे उठने के बाद वो लाइकोपीन, मेटफॉर्मिन, हल्दी, जिंक, लिथियम आदि जैसे दो दर्जन सप्लीमेंट का सेवन करते हैं. इसके बाद वो कोलेजन, स्पर्मिडीन और क्रिएटिन जैसी सामग्रियों से बनी स्मूदी खाते हैं. ब्रायन पूरी तरह से वीगन हैं इस वजह से उनके खाना में शाकाहारी कड़ा और मुलायम खाना शामिल होता है. वो प्रतिदिन 1977 कैलोरी का ही खाना खाते हैं. उनकी दिनचर्या में सप्ताह में तीन उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट और महीने में कई रक्त परीक्षण, एमआरआई और कोलोनोस्कोपी शामिल हैं.