VIDEO: टेबल पर रखे-रखे चुटकियों में बना दी टाई! क्या आपको आता है ये अनोखा तरीका?

कोरोना का असर कम होने के बाद लोगों को फिर से ऑफिस जाना पड़ रहा है. ऐसे में उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें फिर से फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस जाना पड़ रहा है. अब कपड़े फॉर्मल होंगे तो उसके साथ टाई (How to make a tie) भी लगाना जरूरी है. कई लोगों को टाई बांधनी आती होगी, कई को नहीं और कई तो ऐसे होंगे जो 3 सालों से टीशर्ट-पैजामे में रहते-रहते टाई बनाना ही भूल गए होंगे. उन सभी लोगों के लिए एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अनोखे तरीके से टाई (Amazing way to make tie) बांधता दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें लोगों को टाई बांधना (How to make tie knot) सिखाया जा रहा है. कई लोग सोच सकते हैं कि टाई बांधना कौन सा मुश्किल काम है, वहीं कई लोगों को ये भी लग सकता है कि वीडियो में क्या नया होगा. तो आपको बता दें कि पहले तो उन लोगों के लिए टाई बांधना मुश्किल ही काम है जिन्हें वो बांधनी नहीं आती और दूसरा ये कि वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आपने अक्सर लोगों को टाई बांधते देखा होगा. वो अपनी गर्दन पर टाई रखकर फिर उसे बाधते हैं. मगर जिस वीडियो (how to make a tie step by step) की हम बाक रहे हैं, उसमें शख्स ने टेबल पर रखे-रखे ही टाई को बांध दिया.

अनोखे ढंग से बांधी टाई

वीडियो में एक शख्स फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहा है. वो दर्शकों को टाई बांधने का आसान तरीका दिखा रहा है. उसने टाई को आम तरह से नहीं बांधा जो उसके अंदाज को खास बना रहा है. टाई को पहले उसने कंधे पर रखने की जगह सीधे टेबल पर रख दिया. उसके बाद एक हाथ से उसे गोल घुमाकर, दूसरे हाथ से टाई का दूसरा छोर उसमें डाल दिया. फिर पलक झपकते ही उसने टाई बनाकर तैयार कर दिया. उसकी स्पीड देखकर अच्छे-अच्छे लोग हैरान हो जाएंगे.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि टाई पहनने का कारण ही क्या है. एक ने कहा कि क्या लोग अभी भी बिना बटन लगाए घूमते हैं जो उन्हें टाई पहनने की जरूरत है. वहीं एक ने टाई के डिजाइन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर किसका गला इतना छोटा होता है. एक ने कहा कि बांधने में तो आसान लग रहा है मगर वो नहीं बांधता क्योंकि उसके पास टाई ही नहीं है.