शख्स ने निकाला प्लेन में बगल वाली सीट सुरक्षित रखने का गजब तरीका, हाथ को बना दिया इंसान! वीडियो वायरल

प्लेन में यात्रा करने का पूरा अनुभव काफी मजेदार होता है. अपने गंतव्य तक कुछ ही वक्त में पहुंच जाना, बादलों से उपर उड़ना, शहरों को आसमान से देखना हर किसी को रोमांचक मेहसूस करवाता है मगर कई बार लोगों की यात्रा मुश्किल भी हो जाती है. वो तब जब प्लेन पूरा भरा ना हो और लोग अपनी सीट (flight seat video) छोड़कर इधर-उधर बैठना शुरू कर दें. कई लोगों को अपने बगल वाली सीट पर किसी का बैठना ठीक नहीं लगता. मगर जब खाली प्लेन हो तो किसी को बैठने (How to stop people to sit next to you) से रोका भी नहीं जा सकता. हाल ही में एक शख्स ने इस समस्या से बचने का गजब तरीका खोज निकाला जो वायरल हो रहा है.

‘एयरबॉर्न कैमरा’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्लेन्स और हवाई यात्रा से जुड़े पोस्ट शेयर किए जाते हैं. कुछ दिनों पहले इस अकाउंट पर एक वीडियो (how to reserve seat next to you in flight) पोस्ट किया गया था जिसमें एक शख्स प्लेन में यात्रा करने वाले लोगों को खास सलाह देता नजर आ रहा है. ये सलाह उन लोगों के लिए है जिन्हें हवाई यात्रा के दौरान अपने बगल वाली सीट पर किसी को बैठाना पसंद नहीं है. आपको बता दें कि ये एक फनी वीडियो है जिसे सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से बनाया गया है. शख्स के बाताए इस तरीके को सिर्फ उसी परिस्थिति में अपनाया जा सकता है जब प्लेन में कई सीटें खाली हों और लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी सीटों पर बैठने का विकल्प खोज रहे हों.

बगल वाली सीट छेंकने का गजब तरीका

वीडियो में एक व्यक्ति प्लेन की विंडो सीट पर बैठा है और उसके ठीक बगल में एक इंसान नजर आ रहा है जिसने नीले रंग की हुडी जैकेट और टोपी लगाई हुई है. पहले तो दोनों एक साथ शीशे से बाहर देखते नजर आ रहे हैं मगर जब दोनों की नजरें कैमरे की तरफ मुड़ती हैं तब समझ आता है कि बगल में बैठा कोई इंसान नहीं महज कपड़ा है जिसे शख्स ने अपने हाथों का इस्तेमाल कर के इंसान जैसा रूप दे दिया है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस आदमी का हाथ कपड़े के अंदर गया नजर आएगा जिसपर उसने जैकेट और टोपी पहना दी है. मुमकिन है कि कपड़े को सपोर्ट देने के लिए उसने किसी और चीज का भी प्रयोग किया है. इस वीडियो के साथ उसने लिखा- “अगर आप साउथ वेस्ट एयरलाइन में यात्रा कर रहे हों और अपने बगल में किसी को नहीं बैठने देना चाहते तो ये तरीका अपनाएं.” आपको बता दें कि साउथ वेस्ट एयरलाइन अमेरिका की प्रमुख एयरलाइन है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 79 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये तरीका साउथ वेस्ट एयरलाइन में तो नहीं कामयाब हो सकता है क्योंकि हर फ्लाइट फुल रहती है. एक ने कहा कि ये तरीका तभी कामयाब होगा जबतक फ्लाइट खाली ना हो. जबकि एक ने मजाक में पूछा इस तरह किसी का ध्यान कपड़ों के नीचे गायब पैरों पर नहीं जाएगा?