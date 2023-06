शार्क कितनी खतरनाक जीव है इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है. आपने खुद फिल्मों में देखा होगा कि शार्क के हमले में इंसानों की क्या हालत होती है. दुनिया में कई बड़े-बड़े शार्क के हमले हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं. इन हमलों के बारे में सुनकर ये सवाल तो आपके दिमाग में भी आता ही होगा कि कहीं अगर शार्क से सामना हो गया, तो क्या होगा! अब आपको ये सोचकर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक गोताखोर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक असली शार्क (How to save from Shark attack video) के सामने तैरकर बताया है कि जान कैसे बचाएं. ये तरीका हर किसी को पता होना बेहद जरूरी है जिसे समुद्र में तैरना और पानी से जुड़े एवेंचर स्पोर्ट करना पसंद है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @discoversharks पर शार्क मछली से जुड़ी कई जानकारियां, वीडियो (Shark ke hamle se kaise bache video) के माध्यम से दी जाती हैं. हाल ही में एक वीडियो इस अकाउंट पर पोस्ट किया गया है जिसमें एक गोताखोर, बेहद खतरनाक शार्क के पास तैरती हुई दिख रही है. इस वीडियो के माध्यम से वो ये सिखाना चाह रही है कि अगर शार्क सामने आ जाए तो उससे अपनी जान कैसे बचाएं. उसने वीडियो बनाने में काफी जोखिम उठाया है.

शार्क ने कर दिया हमला तो कैसे बचाएं अपनी जान!

वीडियो में महिला तैर रही है और उसके पीछे से एक शार्क आ रही है. उसने वीडियो में बताया कि शार्क सामने आ जाए तो जान कैसे बचाएं और शार्क के सामने आने पर पैरों को तेज-तेज चलाकर पानी में हलचल करना और फिर आगे-आगे तैरकर भागने की कोशिश करना क्यों गलत आइडिया है! महिला ने कहा कि वो जैसे-जैसे अपने पैर से पानी स्प्लैश कर रही है, यानी पानी में हलचल पैदा कर रही है, वैसे-वैसे टाइगर शार्क उसका पीछा कर रही है. ये दर्शाता है कि शार्क ने उसे अपना शिकार समझ लिया है. गोताखोर ने बताया कि इस स्थिति में बेहतर ये होगा कि अपनी जगह पर रुककर शार्क की तरफ घूम जाएं और उसकी ओर देखें. अगर जरूरत पड़े तो अपना हाथ पूरे जोर के साथ उसके सिर के ऊपर रख दें और जिस दिशा में वो जा रही है, उसी दिशा में धीरे-धीरे तैरें. ऐसे मौके पर आसपास जरूर देख लें कि कहीं शार्क्स का झुंड तो साथ नहीं आ रहा है, और फिर जितनी जल्दी हो सके, पानी से बाहर निकल जाएं. महिला एक प्रोफेशनल शार्क डाइवर है, उसने हिदायत दी कि लोगों को भूलकर भी ऐसा खतरा बिना प्रैक्टिस के नहीं उठाना चाहिए

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. हर कोई यही कह रहा है कि अगर शार्क सामने आ जाएगी तो किसी को इतना करने की फुरसत ही नहीं होगी क्योंकि शार्क पहले ही हमला कर देगी. हालांकि, बहुत से लोग महिला द्वारा सिखाए गए सबक पर गौर भी कर रहे हैं.