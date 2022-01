VIDEO: कभी देखा है जीन्स का सिक्के से बना बटन? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बटन लगाने की गजब टेकनीक

जीन्स या किसी भी पैंट के बटन (How to stitch button on jeans?) आमतौर पर काफी ढीले होते हैं. दुकान से खरीदने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि उनकी सिलाई ढीली हो जाती है और फिर या तो बटन गिरकर कहीं खो जाता है या फिर आपको उसे दोबारा टांकना पड़ता है. बटन के खो जाने पर लोग किसी दूसरे तरह के बटन को उसकी जगह लगा देते हैं. पर जरा सोचिए कि अगर आपकी पसंदीदा जीन्स का बटन टूटकर गिर गया हो और आपके पास दूसरा कोई बटन (How to use coin as jeans button?) ना हो तब आप क्या करेंगे? या तो आप मन मारकर कोई दूसरी पैंट पहनेंगे या फिर हड़बड़ी में किसी दर्जी के पास जाएंगे जो नया बटन लगा दे.

पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि घर में बटन उपलब्ध ना होने के बावजूद भी आप जीन्स को अपयोग में ला सकते हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट @bilgili_deryam ने हाल ही में एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि अगर जीन्स का बटन टूट जाए और घर में दूसरा बटन ना हो तो क्या किया जा सकता है.

सिक्के को बना दिया जीन्स का बटन

इस वीडियो में एक महिला सिक्के से जीन्स (Coin used as jeans button video) का बटन बनाते दिख रही है. बेशक ये गजब का विकल्प है. महिला ने बड़ी ही चतुराई से सिक्के को बटन का रूप दे दिया है. पहले उसने जीन्स के कपड़े को गोल काट लिया और फिर उसमें एक सिक्का रखकर उसे चारों ओर से बांध दिया. उसके बाद बटन वाली जगह पर छेद कर उसने सिक्के को बटन की तरह बाहर रख छेद से कपड़े को अंदर घुसा दिया और पीछे के हिस्से को अच्छे से टांक दिया. बन जाने के बाद सिक्का बटन (Coin button of jeans viral video) की ही तरह लग रहा है और वैसे ही काम कर रहा है.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये मनोरंजक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है. इसे 33 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. अधिकतर लोगों ने इस शानदार वीडियो की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि ऐसे आइडिया से काम आसान हो सकता है. एक महिला ने लिखा कि ये गजब का विकल्प है. जबकि एक तो इतना हैरान हुआ कि उसने पूछ लिया कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है! लोगों के ऐसे रिएक्शन तो आना लाजमी है क्योंकि बटन टूट जाने पर सिक्के को बटन बना देना तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता.