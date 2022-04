VIDEO: पुतले को गेंद फेंकने की पोजीशन में खड़ा देख उत्साहित हुआ कुत्ता, बॉल लपकने के लिए लगाने लगा दौड़

खिलवाड़ करने में कुत्ते भी इंसानों का खूब साथ देते हैं, इसलिए उनके साथ खेलने में बहुत ही मजा आता है. लोग कुत्तों के सामने अलग-अलग चीजें फेंकते हैं और वो उसे पकड़कर लाते हैं. कई बार कोई नकली हड्डी फेंकता है तो कोई बॉल फेंकता है. वैसे आपने भी कई कुत्तों को बॉल फेंकने के बाद उसे लाते हुए देखा होगा मगर एक कुत्ते ने तो हद ही कर दी. वो खेल में इतना डूब गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि सामने बॉल फेंकने की पोजीशन में खड़ा शख्स बॉल फेंक (Dog wait for statue to throw ball) ही नहीं सकता क्योंकि वो पुतला है.

अपने अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को काफी अच्छा लग रहा है. इस वीडियो में एक कुत्ता, एक पुतले के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है. कुत्ते (Dog thinks statue to be real man wait for him to throw ball) को शायद ऐसा लग रहा है कि वो पुतला नहीं, इंसान है जो उसके साथ खेलने के लिए खड़ा हुआ है.

कुत्ते ने बॉल फेंकते इंसान के पुतले को समझ लिया असली आदमी

इस वीडियो में एक पार्क नजर आ रहा है. उसमें एक इंसान का पुतला लगा है जिसके हाथों में गेंद है और सामने एक कुत्ते का भी पुतला बना हुआ है. ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसान बॉल फेंक रहा है और कुत्ते का पुतला उस बॉल को लाने के लिए बेताब है. मगर वहां एक असली कुत्ता भी मौजूद है जिसे लग रहा है कि वो असल में एक इंसान है जो बॉल फेंकने जा रहा है. कुत्ता, इंसान के चारों ओर बेचैनी में दौड़ लगा रहा है जैसे वो बॉल के हवा में जाने का इंतजार कर रहा है जिससे वो बॉल को पकड़ने भाग सके.

लोगों ने वीडियो पर किया कमेंट

इस वीडियो को 41 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोगों को वीडियो बहुत ही प्यारा लग रहा है और कुत्ते की हरकत पर उन्हें प्यार आ रहा है. एक शख्स ने लिखा ये वीडियो देखकर उसका दिल भर आया. पार्क में टेनिस बॉल्स से भरी एक बास्केट होनी चाहिए थी जिससे कुत्तों के मालिक उनके लिए बॉल फेंक सकें. कई लोग कुत्ते के मन की बात को कमेंट में लिख रहे हैं. एक ने लिखा- चलो भी, अब जल्दी बॉल फेंको! कई लोगों को कुत्ते की बेचैनी पर दया आ रही है.