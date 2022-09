बीच पर सैंकड़ों मगरमच्छों ने किया 'आक्रमण'! इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने किए अजीबोगरीब दावे

इन दिनों अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर आदि पर एक वीडियो वायरल (crocodiles on beach viral video) हो रहा है जो काफी खौफनाक है. इस वीडियो में सैंकड़ों मगरमच्छ एक बीच के किनारे सुस्ताने (why crocodiles come out in beach video) नजर आ रहे हैं.











