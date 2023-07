पत्नी ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, पति ने 24 घंटे के अंदर ही मांग लिया तलाक! 2 हफ्ते बाद ही हुए अलग

दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं. उनके लिए वो बेहद खास दिन होता है जिसके बाद से बतौर पति-पत्नी वो जिंदगी के सारे सुख-दुख साथ में मेहसूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं. पर शादी से जुड़ा एक और खास पहलु है जिसका इंतजार दूल्हा-दुल्हन करते हैं. वो है सुहागरात. शादी के बाद फर्स्ट नाइट का रोमांस दोनों के लिए खास होता है पर शायद एक महिला के लिए सुहागरात (Husband ask for divorce after first night) का अनुभव, उसकी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव बन गया. उसका कारण था, पति की व्यवहार.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में रेडियो पर आने वाले एक शो, ‘Hot Nights With Abbie Chatfield’ में रेशियल नाम की एक महिला ने फोन किया और अपने पूर्व पति के बारे में हैरान करने वाली बात बताई. महिला ने बताया कि शादी के दो हफ्ते बाद ही उसका तलाक हो गया था. उसका कारण ये था उन दोनों ने अपनी सुहागरात पर रोमांस (Husband wanted divorce after first night) नहीं किया था.

पत्नी ने सुहागरात पर रोमांस करने से मना कर दिया जिससे पति नाराज हो गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

नहीं मनाई सुहागरात तो रूठ गया पति

रेशिया ने रेडियो पर बताया कि शादी वाली रात को वो लोग बाहर घूमने गए थे जहां वो काफी थक गए. इसके बाद वो लोग जब अपने होटल लौटे तो पति ने रोमांस करने को कहा पर रेशियल इतनी ज्यादा थकी हुई थीं कि उन्होंने इनकार कर दिया. इस बात से पति बहुत नाराज हुआ. शादी के ठीक अगले ही दिन, जब 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, तब पति ने तलाक की बात छेड़ दी. उसने बोला कि वो रेशियल के व्यवहार से नाराज है और उसे तलाक चाहिए.

2 हफ्ते में अलग हो गया कपल

इस बात से रेशियल बहुत हैरान हुईं और शादी के 2 हफ्ते बाद ही कपल आधिकारिक तौर पर अलग हो गए. शो की एंकर ने शख्स को बेहद बुरा व्यक्ति बताया. उसने रेशियल से कहा कि उसने पूरी तरह सही काम किया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि शादी के बाद लोग अक्सर थकान मेहसूस करने लगते हैं. रेशियल ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत निराश किया और वो अब पूरी तरह अपने पति से अलग होना चाहती हैं.