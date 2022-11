'स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में हुई प्रेग्नेंट, क्या मुझे मिलेगी नागरिकता?' लड़की के सवाल पर लोगों ने दिए जवाब

अक्सर लोग बेहतर संभावनाओं की तलाश में दूसरे देशों में शिफ्ट (How to shift to another country) हो जाते हैं जहां उनको लगता है कि अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसों के साथ-साथ जीवन यापन करने के लिए जरूरी संसाधन स्वच्छ और आसान तरीके से मिल जाएंगे. दूसरे देश में जाने के बाद लोगों को पासपोर्ट-वीजा (Documents required to travel Canada) जैसे जरूरी कगजात की जरूरत पड़ती है मगर इसके अलावा भी काफी औपचारिकताएं होती हैं. इस वजह से लोगों को आसानी से दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिल पाती. बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि अगर वो वहां परिवार बसा लेते हैं तो क्या उन्हें नागरिकता मिल जाएगी! ऐसी ही उलझन को सुलझाने के लिए एक महिला (How to get citizenship of Canada) ने सोशल साइट पर एक सवाल किया जिसका बढ़-चढ़कर लोगों ने जवाब दिया और उसे नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया.

सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोग अपने सवालों को पूछते हैं और आम लोग ही उनके जवाब देते हैं. ऐसे में जनता की चर्चा के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है. कुछ वक्त पहले एक महिला ने इसपर अजीबोगरीब सवाल लोगों से पूछा जिसका जवाब यूजर्स ने बढ़चढ़कर दिया. महिला ने पूछा- “अगर मैं स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में प्रेग्नेंट (Pregnancy in Canada gives citizenship) हो गई तो क्या मुझे देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी? महिला ये जानना चाहती थी कि अगर वो वहां पर प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो स्थायी रूप से कनाडा में रह सकती है.”

लोगों ने दिए जवाब

करीब 23 लोगों ने उसके इस सवाल का जवाब दिया, हालांकि, ये एक पब्लिक पोर्टल है, ऐसे में न्यूज18 हिन्दी इस बात का दावा नहीं करता कि दिए गए जवाब सही हैं या नहीं. एक शख्स ने कहा- “नहीं, ये आपको यहां रहने की अनुमति नहीं देता है. आपका बच्चा कैनेडियन होगा लेकिन अगर आप कनाडा में स्थायी रूप से रहना चाहती हैं तो मैं आपको नियमित अप्रवासन प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दूंगा. आप यहां दो साल तक अध्ययन कर सकती हैं, फिर वर्क परमिट प्राप्त कर सकती हैं और आपकी नौकरी के टाइप के आधार पर, आप दो साल के काम के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकती हैं.”

वाइन की बोतल 750 ml की ही क्यों होती है, 1 लीटर या 500 ml की क्यों नहीं? बेहद अनोखा है कारण आगे देखें…

कुछ ने महिला को सिखाई नैतिकता

एक ने कहा- “मुझे आशा है कि आप प्रेग्नेंट होने की योजना नहीं बना रही हैं जिससे आप कनाडा में रह सकें! ऐसा करना बेहद बुरी बात होगी. आपके प्रश्न का उत्तर एक शब्द में कहूं तो, नहीं, क्योंकि आप्रवासन कानून अब बहुत सख्त हैं और उनका आपके बच्चों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है.” एक महिला ने टिप्पणी की- “अगर ऐसा होता, तो क्या पहले ही औरतें यहां आकर प्रेग्नेंट नहीं हो जातीं जिससे बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाए? अगर ऐसा मुमकिन होता तो कठोर आप्रवासन नीति की क्या आवश्यकता होगी? आपके पास एकमात्र लाभ ये है कि आपका बच्चा कनाडा का नागरिक होगा, मगर ये कनाडा के नागरिक होने की आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है.”