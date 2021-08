Viral Video: बीच पर बिकिनी पहन योगा कर रही थी महिला, एक बड़ी छिपकली ने अचानक कर दिया हमला!

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर हैरान कर देने वाले वीडियोज वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इन वीडियोज के देखकर डर का माहौल भी बन जाता है. इन दिनों ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति दंग रह जाएगा. इस वीडियो में एक महिला समुद्र किनारे बीच पर बिकिनी पहन योगा (Woman Doing Yoga in Bikini on Beach) कर रही थी कि अचानक उसपर एक बड़ी छिपकली (Lizard) ने हमला कर दिया. सिर्फ इतना ही नहीं, छिपकली ने उसे काट भी लिया! (Big Lizard Bite Woman Doing Yoga on Beach)

ट्विटर पर ‘बहामाहूपयोगी’ नाम से एक ट्विटर यूजर है जिसने एक बड़ी घटना के बाद ट्विटर पर अपना नाम बदलकर ‘द इगुआना गर्ल’ (The Iguana Girl) रख लिया है. वो इसलिए कि इस महिला का एक वीडियो ट्विटर पर बड़ी तेजी से फैल चुका है और अब ये वीडियो वायरल हो गया है. 21 अगस्त को इस ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो बिकिनी (Bikini) पहने समुद्र के किनारे योगा (Yoga) करने नजर आ रही है. वीडियो में मौसम सुहाना नजर आ रहा है, और लड़की के पीछे समुद्र में एक नाव भी दिख रही है. लड़की योग में मसरूफ रहती है कि अचानक से एक इगुआना (Iguana) कहीं से आती है और लड़की के हाथ पर काट लेती है. आपको बता दें कि इगुआना एक बड़ी छिपकली होती है. लड़की योग की मुद्र में रहती है इसलिए उसे नजर नहीं आता कि उसके सर कि ओर से एक इगुआना उसकी तरफ बढ़ रही है. जैसे ही वो जीव लड़की को काटता है वैसे ही वो दर्द से कराहने लगती है और इगुआना भाग जाती है.

ट्विटर पर ये वीडियो इतना वायरल हुआ है कि इसे 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो को करीब 26 हजार लोगों ने रीट्वीट किया है और 2 लाख के करीब लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. हजारों लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर चुके हैं. ये वीडियो इतना शॉकिंग है कि हर कोई देखकर दंग है और लड़की के लिए चिंतित भी है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस वीडियो पर काफी खबरें बनाई हैं. लड़की ने वीडियो पर कमेंट कर बताया है कि वो वर्चुअल योगा क्लासेज लेती है. ये लड़की बहामाज में रहती है और उसने इस वीडियो के साथ एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक दूसरे एंगल से वो नजर आ रही है. इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लड़की के चारों तरफ ढेरों इगुआना हैं. लड़की ने दूसरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उस बीच पर ढेरों इगुआना (Iguanas on Beach) हैं और लोग वहां उनका खाना भी खिलाते हैं.