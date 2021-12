पेट खराब होने के बावजूद प्रेमी के घर डिनर पर पहुंच गई महिला, खाने के बाद कमरे में ही कर दी पॉटी!

अमेरिका के पिट्सबर्ग (Pittsburgh, America) की रहने वाली केनेडी यूरिच (Kennedy Eurich) ने टिकटॉक पर एक अजीबोगरीब किस्सा (Weird Story Tiktok) शेयर किया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने प्रेमी के साथ डेट (Dinnner Date with Lover Went Wrong) के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में ना उसने सोचा था, ना प्रेमी ने और ना ही व्यूअर्स ने जिन्होंने केनेडी के वीडियो को देखते ही हैरानी जताई. दरअसल, महिला ने डेट पर ही अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में पॉटी (Woman Pooped in Boyfriend Room) कर दी.