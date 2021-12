VIDEO: कहीं तूफान के बीच तैरती शिप तो कहीं अनोखी मछलियों से घिरे नाविक! समुद्र के अद्भुत पल कर देंगे हैरान

दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों को चौंका देती हैं. इनमें से एक हैं विशाल महासागर जो हमारी धरती का प्रमुख हिस्सा हैं. सालों से इंसान इस धरती पर रह रहा है मगर समुद्र (Weird Facts About Sea) के बारे में अभी भी उसकी जानकारी पूरी नहीं है. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता. पर हम ये जानते हैं कि कई बार समुद्र हमें इस कदर चौंका देता है कि अगर उससे जुड़ी अद्भुत चीजें कैमरे (Amazing Moment Caught on Camera) में कैद ना हों तो हम यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि वो हकीकत भी हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये वीडियो समुद्र के अद्भुत पलों (Incredible Moments At Sea Video) को दर्शाता है.

स्टूडेंट बाइबल नाम के फेसबुक पेज ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो किसी को भी चौंका सकता है. ये वीडियो समुद्र से जुड़े अद्भुत पलों (Amazing Moments at Sea viral video) को दर्शा रहा है. लोगों को लगता है कि समुद्र मौज-मस्ती करने और सैर-सपाटे के लिए होता है मगर जब इस वीडियो पर लोगों की नजर आ रही है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि समुद्र कई बार कितना रौद्र रूप ले सकता है और कई बार हमें दंग कर सकता है.

वीडियो में समुद्र की अलग-अलग घटनाओं से जुड़ी क्लिप्स हैं. पहली क्लिप में एक छोटी शिप भयंकर तूफान में फंसी नजर आ रही है. वो जैसे-तैसे कर के समुद्र से लड़ने की कोशिश में लगी हुई है. दूसरा क्लिप देखकर आपको लगेगा कि सिर्फ छोटी शिप ही नहीं, बड़ी शिप्स का भी समुद्र में बुरा हाल हो जाता है. वीडियो में समुद्र की तीव्र लहरें उठती-गिरती नजर आ रही हैं और उनसे एक विशाल शिप जंग लड़ रही है. लहरें इतनी ऊपर तक आ जाती हैं कि कांच के पीछे खड़े वीडियो बनाने वाले शख्स की हालत खराब हो जाती है. आप उसे कहते हुए सुन सकते हैं कि वो बुरी तरह से डर गया था. यही नहीं, वीडियो में आगे कई अद्भुत नजारे भी हैं. जैसे व्हेल मछली का नजर आना, ढेरों डॉल्फिन्स का समुद्र से बाहर निकलना और गोताखोरों का पानी के अंदर मस्ती करना.

हैरान कर देगा वीडियो

आपको बता दें कि वीडियो वायरल हो चुका है. इसे 64 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि 90 हजार के करीब लोग लाइक कर चुके हैं. हजारों लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया है. कई लोग समुद्र से जुड़े अपने अजीबोगरीब किस्से सुना रहे हैं तो कई वीडियो देखकर हैरान हैं.