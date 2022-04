VIDEO: लहंगा पहनकर अमेरिका की सड़कों पर नाचने लगा युवक, घूरने लगे आते-जाते लोग!

जिन लोगों को डांसिंग का शौक होता है, वो कहीं भी और कभी भी डांस करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं. कई लोग तो ग्रुप में फ्लैश मॉब जैसी परफॉर्मेंस सड़कों (Man dancing on American road in lehnga) पर या किसी खुली जगह पर देने में भी नहीं हिचकते मगर एक युवक ने अमेरिका की सड़कों पर डांस करना शुरू कर दिया, वो भी लहंगा पहनकर. इसके बाद से ही युवक (Man wears red lehnga dances on road viral video) का वीडियो वायरल हो रहा है.

जयनिल मेहता (Jainil Mehta) एक कोरियोग्राफर हैं. उनको इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जयनिल के डांस (Jainil Mehta dance video) को पसंद करने वाले उन्हें खूब प्यार देते हैं. जयनिल भी अपने गजब के मूव्स से अपने फैंस के दिलों को जीत लेते हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए. जयनिल ने अमेरिका की सड़कों (Man dancing on road wearing lehnga) पर औरतों का लहंगा पहनकर डांस करना शुरू कर दिया.

सड़क पर लहंगा पहन डांस करने लगा युवक

यूं तो जयनिकल का डांस गजब का था और पास में ही बैठी उनकी दोस्त भी इसमें शामिल हो जा रही थी मगर आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें घूर-घूर देखते हुए नजर आ रहे थे. वीडियो में उन्होंने सफेद रंग की शर्ट और लाल लहंगा पहना हुआ है. वो आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने झूमे रे गोरी पर डांस कर रहे हैं और क्लासिकल डांस का उनका अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो चुका है. इसे डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग जयनिल की तारीफ कर रहे हैं. एक महिला ने लिखा कि उसे जयनिल की एनर्जी और वाइब बहुत पसंद आई. जबकि एक शख्स ने लिखा कि वीडियो में तो वाइब ही वाइब है. लोगों ने उनके डांसिंग स्टाइल की तो तारीफ की मगर लहंगा पहनकर खुद को कैरी करने के उनके अंदाज को भी खूब पसंद किया गया. एक महिला ने कहा कि जब जयनिल डांस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया में खो जाते हैं. वहीं नंगे पांव डांस करने पर एक महिला ने लिखा कि उन्हें इस तरह कांटा चुभ सकता है. एक शख्स ने तो ये कह दिया कि एक लड़की लहंगा पहनकर इतना अच्छा डांस नहीं कर सकती जितना अच्छा जयनिल ने किया है.