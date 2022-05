भारत का ऐसा कसबा जहां इंसानों के साथ रहते हैं तेंदुए, 100 सालों में नहीं हुई एक भी अनहोनी!

इंसान और जानवर सदियों से एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहने की कोशिश तो करते हैं मगर ऐसा हर बार मुमकिन नहीं हो पाता. इंसानों ने कई जानवरों को पालतू बनाकर उनके साथ तो समन्वय स्थापित कर लिया मगर जंगली जानवरों के साथ आज भी इस बात की जंग है कि दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है. इंसानों ने भी जंगली जानवरों का खूब शिकार किया और जानवरों ने भी इंसानों को कई मौकों पर अपना निवाला बना दिया. मगर भारत में एक ऐसा कसबा है जहां इंसान और जानवर (Indian town where leopards and humans live together) एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं.

हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बेरा कसबे (Bera town, Rajasthan) की. इस कसबे को तेंदुओं (Leopards live freely in Rajasthan town) का घर भी कहते हैं. कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी दावा किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी एक कसबे में तेंदुए यहीं रहते हैं. ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कसबे के करीब 10 गांवों में 100 तेंदुए रहते हैं और यहां पिछले कई सालों से इंसान और तेंदुए साथ-साथ रहते आ रहे हैं.

इंसान और तेंदुओं के बीच रहता है सामंजस्य

सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां इंसानों और तेंदुओं में सामंजस्य (Leopards and humans live in harmony) और प्यार की भावना स्थापित है. इस वजह से पिछले 100 सालों में यहां कथित तौर पर तेंदुओं द्वारा हमले की एक भी घटना सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक काफी साल पहले एक तेंदुआ अपने साथ छोटे बच्चे को मुंह से दबाकर उठा ले गया था मगर जंगल में प्रवेश करने से पहले वो बच्चे को बाहर ही छोड़ गया और उसे उसे नुकसान तक नहीं पहुंचाया था.

रबारी जनजाति के लोग तेंदुओं से करते हैं प्यार

यहां लोगों को तेंदुओं की इतनी आदत है कि वो कसबों के मंदिरों और अन्य जगहों पर आसानी से घुमते दिख जाते हैं. तेंदुओं को भी लोगों की आदत हो चुकी है और वो भी अपनी ही मस्ती में रहते हैं. आपको बता दें कि यहां रबारी जनजाति के लोग रहते हैं. माना जाता है कि ये चरवाहों की जनजाति थी जो इरान से अफगानिस्तान के रास्ते हजारों साल पहले राजस्थान पहुंचे थे. यहां के लोगों के मन में तेंदुओं के प्रति प्यार है इसलिए वो उन्हें हानि नहीं पहुंचाते. ये लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं. उनका मानना है कि ये तेंदुए भगावन शिव द्वारा भेजे गए उनके कसबे के रक्षक हैं इसलिए वो कभी उनपर हमला नहीं करते, और अगर वो उनके मवेशियों को मारकर खा भी जाएं तो वो उसे भगवान शिव को बलि चढ़ाने जैसा मानते हैं.