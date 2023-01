भारत की अनोखी ट्रेन जिसपर नहीं होता TTE, सालों से मुफ्त यात्रा कर रहे लोग! शुरू करने के पीछे था खास कारण

अगर रेलवे को भारत की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा. रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को देशभर के तमाम छोटे-बड़े स्टेशनों तक ले जाता है जहां बिना उसके यात्रा कर पाना असंभव सा लगता है. रेलवे यात्राएं, बस, कार, या हवाईजहाज से काफी सस्ती और आरामदायक भी होती हैं. चाहे माल गाड़ियां हों या फिर यात्री ट्रेनें, थोड़े से रुपयों (Indian train without fare for passengers) में लोग दूर-दूर तक का सफर कर लेते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भी ट्रेन (Train without TTE) है जिसपर यात्रा करने के लिए एक रुपये भी नहीं देना पड़ता है.

ट्रेन करीब 73 सालों से यात्रियों को मुफ्त में सफर करवा रही है. (फोटो: Twitter/@flyapeiron)

जी हां, आपने सही पढ़ा, भारत में एक बेहद अनोखी ट्रेन है जो सालों से लोगों को मुफ्त यात्रा (Free train journey in India) करवा रही है. बड़ी बात ये है कि इस ट्रेन पर टीटीई भी नहीं होते हैं. हम बात कर रहे हैं भाकरा-नंगल ट्रेन (Bhakra Nangal train) की. भाकरा नंगल डैम के पास चलने वाली ये ट्रेन पंजाब के बॉर्डर इलाके से होते हुए हिमाचल प्रदेश तक जाती है. ये भाकरा से लेकर नंगल तक चलती है. 13 किलोमीटर का ये सफर बेहद खूबसूरत होता है.

ट्रेन का नाम भाकरा नंगल ट्रेन है जो भाकरा से नंगल के बीच चलती है. (फोटो: Instagram/nangaldam)

मुफ्त में यात्रा करते हैं लोग

ट्रेन सतलज नदी के किनारे से होकर गुजरती है और शिवालिक की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा लोगों का दिल जीत लेता है. इस ट्रेन को भाकरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है. कुछ सालों पहले बोर्ड को काफी घाटों का सामना करना पड़ रहा था तब फैसला लिया गया था कि ट्रेन पर यात्रा करने वाले लोगों से रुपये लिए जाएं पर फिर ये तय किया गया कि ट्रेन को धरोहर की तरह देखा जाए, ना ही सिर्फ किसी वाहन की तरह. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 73 सालों से ट्रेन पर यात्रा करने के लिए किसी भी तरह का किराया नहीं लिया जाता है.

कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी ट्रेन

अब जब ट्रेन का कोई टिकट नहीं है, यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता तो फिर ट्रेन पर टीटीई का भी कोई काम नहीं है. यही कारण है कि इस ट्रेन में टीटीई नहीं होते हैं. पहले के वक्त में ट्रेन को भाप के इंजन से चलाया जाता था, पर अब डीजल इंजन से चलाया जाता है. वहीं पहले ट्रेन में 10 डिब्बे हुआ करते थे, पर अब इसे घटाकर 3 कर दिया गया है. इस ट्रेन में अधिकतर यात्री छात्र होते हैं जो आसपास के इलाकों से सफर करते हैं, इसके अलावा भाकरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड के कर्मी होते हैं. उन्हीं के लिए इस ट्रेन का निर्माण भी किया गया था. जब साल 1948 में भाकरा नंगल डैम का निर्माण हो रहा था, उस वक्त कर्मचारियों के लिए ट्रेन शुरू की गई थी जिससे वो कंस्ट्रक्शन साइट तक आसानी से पहुंच पाएं, साथ ही भारी मशीनों को भी इसी ट्रेन पर लादकर लाया जाता था. हर दिन इस ट्रेन पर 300 से 500 यात्री सफर करते हैं और पर्यटक भी इसका आनंद लेने के लिए दूर-दूर से आते हैं.