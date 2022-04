सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए युवती ने रेस्टोरेंट को दिया ऑफर, बदले में की ऐसी डिमांड कि हैरान हुए लोग

अक्सर लोग फ्री की चीजें पाने (how to get things for free) के लिए किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हो जाते हैं. कई लोग तो झूठ बोलने लगते हैं या फिर भ्रम फैलाते हैं जिससे उन्हें फ्री की चीजों का फायदा मिल जाए मगर जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो फिर हर कोई हैरान हो जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक महिला ने भी किया जिसने एक रेस्टोरेंट को उसका प्रचार सोशल मीडिया पर करने का ऑफर दिया. बदले में उसने ऐसी डिमांड (Woman offered to help restaurant in return of free food) रखी जिसे जानकर लोग उसका मजाक बना रहे हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की जैसमीन रोलेसन (Jasmine Rollason) ऑस्ट्रेलिया (Australian food blogger) की रहने वाली हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 37 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वो एक इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर (Instagram influencer demand free food from restaurant) हैं. उस हिसाब से उनके फॉलोअर्स काफी कम हैं, मगर इतने फॉलोअर्स में भी उन्होंने एक रेस्टोरेंट के सामने विचित्र ऑफर रख दिया और उसके बदले में हैरान करने वाली चीज मांगी.

मुफ्त के खाने की कर दी डिमांड

महिला ने एक रेस्टोरेंट को ऑफर दिया कि अगर वो उससे इंस्टाग्राम पर अपना प्रचार करवाते हैं तो उनके रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़ जाएगी. इसके बदले में जैसमीन ने मुफ्त में खाने की डिमांड कर दी. उसने कहा कि वो रेस्टोरेंट का इंस्टाग्राम पर प्रचार करेगी और बदले में रेस्टोरेंट उसे फ्री में खाना खिलाएगा. उसने भरोसा दिलाया कि उसके ओपीनियन लोगों के बीच काफी मायने रखते हैं और अगर वो रेस्टोरेंट की तारीफ करेगी तो लोग वहां से खाना भी मंगाएंगे और वहां खाने भी ज्यादा संख्या में आएंगे.

लोगों ने महिला को किया ट्रोल

जाने-माने फूड क्रिटिक जॉन लिथलीन ने अपने इंस्टाग्राम पर महिला के मैसेज से जुड़ा स्क्रीनशॉट शेयर किया है. महिला ने रेस्टोरेंट को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि वो क्वीन्सलैंड की यात्रा पर है और जल्द ही वहां आएगी. वो चाहती है कि वो उनके रेस्टोरेंट का रिव्यू करे. बदले में उसने मुफ्त खाने की डिमांड कर दी. जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस स्क्रीनशॉट को देखा तो उनके भी होश उड़ गए. एक शख्स ने लिखा कि कोविड टाइम में रेस्टोरेंट्स को बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे में मुफ्त खाना खाने की जगह, उसे पैसे देककर खाना खाना चाहिए और इमानदारी से रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर अपना रिव्यू लिखना चाहिए.